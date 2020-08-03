Посмотрите на Chevrolet Corvette, простоявший в амбаре 50 лет

Продавец предупреждает, что автомобиль нуждается в полной реставрации. За 50 лет он «растерял» множество оригинальных деталей: из салона вынули сиденья, приборную панель лишили тахометра, выкрутили фонари и сняли все шильдики. Никто не проявил интереса лишь к запасному колесу – оно так и осталось лежать в багажнике.
Наиболее существенной потерей стал 3,9-литровый шестицилиндровый двигатель Blue Flame мощностью 152 лошадиные силы, работавший в паре с двухдиапазонным «автоматом». Таким мотором Corvette комплектовались всего два года. Во второй половине 50-х ему на смену пришли более мощные двигатели V8 Small Block.
Фото: eBay
По словам продавца, родстер не на ходу, но проблем с рулем и колесами он не обнаружил. Рама и днище автомобиля все еще в хорошем состоянии, как и кузов: краска потеряла яркость, но почти не облупилась.
На данный момент максимальная ставка на покупку Corvette С1, который находится в американском штате Мэриленд, составляет 28 тысяч долларов (около двух миллионов рублей по текущему курсу). До конца аукциона осталось шесть дней.
В конце июля в продаже появился багги в стилистике «Безумного Макса», созданный на базе спорткара Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска. Необычный автомобиль ушел с молотка на eBay за 10,8 тысячи долларов (более 800 тысяч рублей).