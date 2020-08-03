Посмотрите на Chevrolet Corvette, простоявший в амбаре 50 лет

Продавец предупреждает, что автомобиль нуждается в полной реставрации. За 50 лет он «растерял» множество оригинальных деталей: из салона вынули сиденья, приборную панель лишили тахометра, выкрутили фонари и сняли все шильдики. Никто не проявил интереса лишь к запасному колесу – оно так и осталось лежать в багажнике.

Наиболее существенной потерей стал 3,9-литровый шестицилиндровый двигатель Blue Flame мощностью 152 лошадиные силы, работавший в паре с двухдиапазонным «автоматом». Таким мотором Corvette комплектовались всего два года. Во второй половине 50-х ему на смену пришли более мощные двигатели V8 Small Block.