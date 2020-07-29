Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса» продают за полмиллиона рублей

«Безумный» багги построен на базе спорткара Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска. Главной особенностью модифицированного автомобиля является отсутствие передних панелей кузова, капота и дверей. Спереди модели установлен усиленный бампер от Jeep 2018 года выпуска и фары от внедорожника Polaris RZR. Кузов машины защищен дополнительным каркасом жесткости. Багги обут в диски BBS с разноразмерными внедорожными шинами.