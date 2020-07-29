Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса» продают за полмиллиона рублей

«Безумный» багги построен на базе спорткара Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска. Главной особенностью модифицированного автомобиля является отсутствие передних панелей кузова, капота и дверей. Спереди модели установлен усиленный бампер от Jeep 2018 года выпуска и фары от внедорожника Polaris RZR. Кузов машины защищен дополнительным каркасом жесткости. Багги обут в диски BBS с разноразмерными внедорожными шинами.
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Благодаря тому, что двери и заднее остекление багги являются съемными, эксплуатировать необычное транспортное средство можно зимой, а также на дорогах общего пользования. Внутри модифицированный автомобиль оборудован ремнями безопасности, мультимедийной системой и кондиционером.
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Под капотом багги установлен 5,7-литровый V8 мощностью 350 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Агрегат работает с шестиступенчатой «механикой» от Corvette C6. В настоящий момент приобрести модифицированный багги в стилистике «Безумного Макса» можно за 6 600 долларов (примерно 480 000 рублей по текущему курсу).
В начале мая, в США выставили на продажу Chevrolet Corvette C5, переоборудованный в багги для тяжелого бездорожья. Автомобиль, оснащенный каркасом безопасности, грязевыми покрышками, силовым бампером и дополнительными блоками освещения можно приобрести за 15 000 долларов (1 100 000 рублей по текущему курсу).