29 июля, 20:55

Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса» продают за полмиллиона рублей

22-летний Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay

© barnfinds.com
Анастасия Дубина
В штате Канзас, США, на продажу выставили необычный багги, созданный на базе спорткара Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска. Приобрести автомобиль, выполненный в постапокалиптическом стиле, можно за 6 600 долларов (примерно 480 000 рублей по текущему курсу).

«Безумный» багги построен на базе спорткара Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска. Главной особенностью модифицированного автомобиля является отсутствие передних панелей кузова, капота и дверей. Спереди модели установлен усиленный бампер от Jeep 2018 года выпуска и фары от внедорожника Polaris RZR. Кузов машины защищен дополнительным каркасом жесткости. Багги обут в диски BBS с разноразмерными внедорожными шинами.

barnfinds.com

Благодаря тому, что двери и заднее остекление багги являются съемными, эксплуатировать необычное транспортное средство можно зимой, а также на дорогах общего пользования. Внутри модифицированный автомобиль оборудован ремнями безопасности, мультимедийной системой и кондиционером.

barnfinds.com

Под капотом багги установлен 5,7-литровый V8 мощностью 350 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Агрегат работает с шестиступенчатой «механикой» от Corvette C6. В настоящий момент приобрести модифицированный багги в стилистике «Безумного Макса» можно за 6 600 долларов (примерно 480 000 рублей по текущему курсу).

В начале мая, в США выставили на продажу Chevrolet Corvette C5, переоборудованный в багги для тяжелого бездорожья. Автомобиль, оснащенный каркасом безопасности, грязевыми покрышками, силовым бампером и дополнительными блоками освещения можно приобрести за 15 000 долларов (1 100 000 рублей по текущему курсу).

Источник: barnfinds.com