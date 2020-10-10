21:21

Chevrolet прекратит выпуск новых Corvette из-за нехватки комплектующих

Завод в штате Кентукки закроют минимум на неделю из-за сбоя в логистике

© Chevrolet
Сергей Ильин
Компания Chevrolet вынуждена прекратить выпуск новых Corvette из-за нехватки комплектующих. Фабрика по производству спорткаров в городе Боулинг-Грин (Кентукки, США) приостановит работу 12 октября; простой продлится минимум неделю. Причина остановки конвейера — недостаток запасных частей, вызванный сбоем в логистике.

Представитель Chevrolet подтвердил проблему с поставками запасных частей, но выразил надежду, что нормальная работа завода в Боулинг-Грине возобновится с 19 октября. Перебои с логистикой вызваны пандемией коронавируса.

На заказчиках производственные сложности скажутся минимально: General Motors уже подтвердил, что сборка Corvette будет продлена на неделю, то есть последние экземпляры спорткаров 2020 модельного года сойдут с конвейера в декабре.

Инсайдеры утверждают, что к настоящему моменту выпущено 13 039 Corvette, а всего планируется сделать 20 181 двухдверку 2020 модельного года. Из графика производитель не выбивается, ведь за рабочий день с конвейера сходит свыше полутора сотен экземпляров.

Две недели назад Chevrolet пришлось приостановить продажи среднемоторных Corvette из-за проблем с тормозами — дефект выявили на 700 спорткарах. Вдобавок, владельцы обвиняют General Motors в том, что на новых Corvette самопроизвольно открывается на ходу передний багажник, хотя инженеры концерна полагают, что в авариях виноваты сами водители.

Источник: Corvette Blogger