Chevrolet прекратит выпуск новых Corvette из-за нехватки комплектующих

Представитель Chevrolet подтвердил проблему с поставками запасных частей, но выразил надежду, что нормальная работа завода в Боулинг-Грине возобновится с 19 октября. Перебои с логистикой вызваны пандемией коронавируса.

На заказчиках производственные сложности скажутся минимально: General Motors уже подтвердил, что сборка Corvette будет продлена на неделю, то есть последние экземпляры спорткаров 2020 модельного года сойдут с конвейера в декабре.

Инсайдеры утверждают, что к настоящему моменту выпущено 13 039 Corvette, а всего планируется сделать 20 181 двухдверку 2020 модельного года. Из графика производитель не выбивается, ведь за рабочий день с конвейера сходит свыше полутора сотен экземпляров.