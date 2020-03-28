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14:00

Винт в Chevrolet Corvette царапает краску на двери

Владельцы нового суперкара жалуются на конструктивный дефект

Александр Пономарев
В дверном проёме некоторых Chevrolet Corvette восьмого поколения обнаружился слишком длинный винт — при открывании двери он царапает краску.

Первый в истории среднемоторный Corvette продолжает поступать к владельцам, однако некоторые из них сообщают о досадных проблемах с качеством. К примеру, на форуме владельцев нового «Корвета» появились сообщения о том, что винт в Chevrolet Corvette царапает краску на двери — преимущественно с водительской стороны. Судя по опубликованным фотографиям, повреждения лакокрасочного покрытия возникают на передней кромке дверей суперкара при их открывании на предельный угол.

Винт, назначение которого неизвестно, выпирает из переднего крыла и оставляет на краске Corvette царапину либо крупный скол до металла — на снимках заметны следы лакокрасочного покрытия на резьбе. Одни владельцы суперкара считают это конструктивным дефектом, другие — следствием неаккуратной сборки. Скорее всего, правы последние, так как подобный недостаток наблюдается не у всех «Корветов».