Первый в истории среднемоторный Corvette продолжает поступать к владельцам, однако некоторые из них сообщают о досадных проблемах с качеством. К примеру, на форуме владельцев нового «Корвета» появились сообщения о том, что винт в Chevrolet Corvette царапает краску на двери — преимущественно с водительской стороны. Судя по опубликованным фотографиям, повреждения лакокрасочного покрытия возникают на передней кромке дверей суперкара при их открывании на предельный угол.