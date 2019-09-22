Родстер Chevrolet Corvette дебютирует через полторы недели

Публичный дебют нового родстера Chevrolet Corvette Convertible поколения С8 состоится на площадке Rocket Garden на территории знаменитого Космического центра имени Кеннеди. Вести презентацию будет кто-то из руководителей GM — возможно, Мэри Барра, а в качестве специального гостя мероприятие обещает посетить некий знаменитый астронавт. Всё, что требуется для знакомства с открытым Corvette, это покупка обычного входного билета на территорию центра (47 долларов для лиц в возрасте от 3 до 11 лет и 57 долларов для лиц старше 12 лет).
Выбор Космического центра имени Кеннеди в качестве площадки для презентации Corvette Convertible С8, очевидно, является отсылкой к тому, что «Корветы» традиционно обожаемы астронавтами. Началось это с того, что 5 мая 1961 года Алан Шепард стал первым американцем, совершившим космический полёт и, вернувшись на Землю, сел за руль Chevrolet Corvette. С тех пор история американской космонавтики оказалась неразрывно связана с миром спортивных автомобилей. Начало продаж нового родстера намечено на 2020 год.