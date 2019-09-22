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16:00

Родстер Chevrolet Corvette дебютирует через полторы недели

Чтобы посмотреть на него, придётся заплатить 57 долларов

Chevrolet впервые покажет публике родстер Corvette восьмого поколения в Космическом центре Кеннеди на острове Мерритт американского штата Флорида 3 октября.

Публичный дебют нового родстера Chevrolet Corvette Convertible поколения С8 состоится на площадке Rocket Garden на территории знаменитого Космического центра имени Кеннеди. Вести презентацию будет кто-то из руководителей GM возможно, Мэри Барра, а в качестве специального гостя мероприятие обещает посетить некий знаменитый астронавт. Всё, что требуется для знакомства с открытым Corvette, это покупка обычного входного билета на территорию центра (47 долларов для лиц в возрасте от 3 до 11 лет и 57 долларов для лиц старше 12 лет).

Выбор Космического центра имени Кеннеди в качестве площадки для презентации Corvette Convertible С8, очевидно, является отсылкой к тому, что «Корветы» традиционно обожаемы астронавтами. Началось это с того, что 5 мая 1961 года Алан Шепард стал первым американцем, совершившим космический полёт и, вернувшись на Землю, сел за руль Chevrolet Corvette. С тех пор история американской космонавтики оказалась неразрывно связана с миром спортивных автомобилей. Начало продаж нового родстера намечено на 2020 год.