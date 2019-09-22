Родстер Chevrolet Corvette дебютирует через полторы недели

Публичный дебют нового родстера Chevrolet Corvette Convertible поколения С8 состоится на площадке Rocket Garden на территории знаменитого Космического центра имени Кеннеди. Вести презентацию будет кто-то из руководителей GM — возможно, Мэри Барра, а в качестве специального гостя мероприятие обещает посетить некий знаменитый астронавт. Всё, что требуется для знакомства с открытым Corvette, это покупка обычного входного билета на территорию центра (47 долларов для лиц в возрасте от 3 до 11 лет и 57 долларов для лиц старше 12 лет).