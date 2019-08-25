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12:00

У нового Chevrolet Corvette разные наружные зеркала

Разница в размерах зеркал достигает пяти сантиметров

Кроме первой в истории модели среднемоторной компоновки, Corvette нового поколения удивил поклонников ещё одной любопытной деталью: у него разные зеркала.

От настоящих фанатов «Корвета» не ускользнёт ни одна деталь: посвящённый культовому американскому суперкару сайт CorvetteBlogger опубликовал тревожную новость: левое и правое наружные зеркала Corvette довольно-таки заметно отличаются размерами друг от друга. Чтобы убедиться в этом, парни пришли на презентацию автомобиля у официального дилера марки в городе Атлантик-Сити и взяли с собой рулетку.

Выяснилось, что пассажирское зеркало действительно длиннее левого на пять сантиметров. Однако этому есть довольно простое объяснение. Широкие задние крылья значительно ухудшают обзорность, поэтому Chevrolet пришлось выдвинуть правое зеркало вбок, чтобы оно было таким же функциональным для водителя, как и левое. Длина «Корвета» составляет 4630 миллиметров, ширина 1934, высота – 1234 миллиметра, а колёсная база достигает 2722 миллиметров.