У нового Chevrolet Corvette разные наружные зеркала

От настоящих фанатов «Корвета» не ускользнёт ни одна деталь: посвящённый культовому американскому суперкару сайт CorvetteBlogger опубликовал тревожную новость: левое и правое наружные зеркала Corvette довольно-таки заметно отличаются размерами друг от друга. Чтобы убедиться в этом, парни пришли на презентацию автомобиля у официального дилера марки в городе Атлантик-Сити и взяли с собой рулетку.
Выяснилось, что пассажирское зеркало действительно длиннее левого — на пять сантиметров. Однако этому есть довольно простое объяснение. Широкие задние крылья значительно ухудшают обзорность, поэтому Chevrolet пришлось выдвинуть правое зеркало вбок, чтобы оно было таким же функциональным для водителя, как и левое. Длина «Корвета» составляет 4630 миллиметров, ширина — 1934, высота – 1234 миллиметра, а колёсная база достигает 2722 миллиметров.