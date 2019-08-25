У нового Chevrolet Corvette разные наружные зеркала

Выяснилось, что пассажирское зеркало действительно длиннее левого — на пять сантиметров. Однако этому есть довольно простое объяснение. Широкие задние крылья значительно ухудшают обзорность, поэтому Chevrolet пришлось выдвинуть правое зеркало вбок, чтобы оно было таким же функциональным для водителя, как и левое. Длина «Корвета» составляет 4630 миллиметров, ширина — 1934, высота – 1234 миллиметра, а колёсная база достигает 2722 миллиметров.