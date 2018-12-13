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17:57

Дебют среднемоторного Chevrolet Corvette отложили из-за проблем с электрикой

Источники в компании считают, что задержка может составить до полугода

© Фото: Car and Driver
Компания Chevrolet вынуждена отложить презентацию среднемоторного Corvette и сдвинуть сроки запуска спорткара в серию как минимум на полгода. Неназванные источники говорят о «серьезной проблеме с электрикой», которая повлечет за собой замену бортовой энергосети.

Сайт GM Authority уточняет: электрическая система спорткара не справляется с нагрузкой, единственное решение — ее полная переделка. Это значит, что инженерам придется не только заменить проводку, но и часть оборудования, что потребует пересмотра цепочки поставок и координации действий с ключевыми поставщиками. Задержка может составить до шести месяцев.

Новый Chevrolet Corvette C8 впервые перейдет на среднемоторную компоновку. До последнего времени спорткар был только переднемоторным, хотя еще в 1959 General Motors работал над прототипом XP-719, техзадание для которого звучало так: «Corvette с установленным сзади V8».

По слухам, среднемоторный «Корвет» получит имя Manta Ray, комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления, а также гибридную 1000-сильную версию.

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