Дебют среднемоторного Chevrolet Corvette отложили из-за проблем с электрикой

Сайт GM Authority уточняет: электрическая система спорткара не справляется с нагрузкой, единственное решение — ее полная переделка. Это значит, что инженерам придется не только заменить проводку, но и часть оборудования, что потребует пересмотра цепочки поставок и координации действий с ключевыми поставщиками. Задержка может составить до шести месяцев.

Новый Chevrolet Corvette C8 впервые перейдет на среднемоторную компоновку. До последнего времени спорткар был только переднемоторным, хотя еще в 1959 General Motors работал над прототипом XP-719, техзадание для которого звучало так: «Corvette с установленным сзади V8».

По слухам, среднемоторный «Корвет» получит имя Manta Ray, комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления, а также гибридную 1000-сильную версию.