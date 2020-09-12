О том, что новый Chevrolet Corvette в том или ином виде будет электрифицирован, впервые заговорили после того, как в инструкции по эксплуатации суперкара обнаружились явные отсылки к возможности его передвижения в чисто электрическом режиме. Теперь издание GM-Trucks, ссылаясь на собственные источники в General Motors, подтверждает, что Chevrolet Corvette получит электрический полный привод. Первый в истории модели полноприводный Corvette будет оснащён электромоторами на передней оси и, вероятно, получит приставку Grand Sport. Такой автомобиль должен появиться на рынке лишь в 2023 году.