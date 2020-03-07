Инструкция нового Corvette подтвердила электрификацию спорткара

Американские журналисты обнаружили на 244-ой странице технической документации к новому Corvette описание блоков предохранителей. Слот номер 7 отвечает за модуль искусственного звукового оповещения, то есть за функцию предупреждения пешеходов о приближении автомобиля с заглушенным ДВС. Аналогичная система применяется, к примеру, на электрокаре Chevrolet Bolt, и для «Корвета» с традиционным бензиновым двигателем технология была бы лишена смысла.
Другое подтверждение потенциальной электрификации — предохранитель 12, который подписан, как «модуль литий-ионного аккумулятора». Вероятно, отдельный блок нужен, чтобы обесточить гибридную часть силовой установки. Вдобавок, фотошпионам удавалось ловить предсерийные прототипы «Корветов», опутанных силовыми кабелями.
В настоящий момент Chevrolet выпускает Corvette восьмого поколения с безальтернативным двигателем — бензиновым безнаддувным V8 объёмом 6,2 литра. В зависимости от версии агрегат выдаёт 497 или 502 лошадиные силы. Официально разработка гибридных «Корветов» не подтверждена.
Инсайдеры считают, что электрифицированными будут сразу несколько версий Corvette C8, в том числе топ-модификация ZR1. По разным оценкам, мощность силовой установки, состоящей из новой «битурбовосьмёрки» и электромотора, составит от 750 до 900 лошадиных сил. Ожидается, что гибридный Corvette получит электрическую систему полного привода.
По информации издания GM Authority, премьера гибридного Corvette состоится до конца года. Инженеры рассчитывают, что электрификация обеспечит спорткару низкий центр тяжести и гарантирует отличную управляемость. Кроме того, гибридная система поможет уложиться в экологические нормы.
Оптимизм разработчиков Corvette не разделяют в компании Porsche. В немецкой фирмы уверены, что «с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и весом автомобиля». По этой причине до сих пор не электрифицирован новый 911.