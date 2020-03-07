Инструкция нового Corvette подтвердила электрификацию спорткара

Американские журналисты обнаружили на 244-ой странице технической документации к новому Corvette описание блоков предохранителей. Слот номер 7 отвечает за модуль искусственного звукового оповещения, то есть за функцию предупреждения пешеходов о приближении автомобиля с заглушенным ДВС. Аналогичная система применяется, к примеру, на электрокаре Chevrolet Bolt, и для «Корвета» с традиционным бензиновым двигателем технология была бы лишена смысла.

Другое подтверждение потенциальной электрификации — предохранитель 12, который подписан, как «модуль литий-ионного аккумулятора». Вероятно, отдельный блок нужен, чтобы обесточить гибридную часть силовой установки. Вдобавок, фотошпионам удавалось ловить предсерийные прототипы «Корветов», опутанных силовыми кабелями.