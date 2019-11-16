Chevrolet Corvette больше не получит мягкую крышу

Кроме того, добавил Юхтер, большинство конкурентов «Корвета» предлагают именно жёсткие крыши, и непроста. «Мягкий верх просто не соответствует стилю суперкара. На сегодняшний день это анахронизм, такие автомобили выглядят старомодно», — утверждает инженер. Механизм складной жёсткой крыши Corvette Convertible включает в себя шесть электромоторов, а крыша состоит из двух частей. Открыть или закрыть её можно за 16 секунд на скорости до 48 километров в час.