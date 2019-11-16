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18:00

Chevrolet Corvette больше не получит мягкую крышу

Отныне у родстера Corvette Convertible будет только жёсткий складной верх

Новый «Корвет» стал первым суперкаром за восемь поколений модели, который получил не мягкую складную крышу, а жёсткую.

Как рассказал в интервью изданию GM Authority главный инженер проекта Corvette Тэдж Юхтер, суперкар восьмого поколения впервые для «Корвета» получил жёсткую складную крышу, а не мягкий верх, из принципиальных соображений. «Мы рассматривали возможность поставить на новый Corvette Convertible механизм с мягкой крышей, однако отказались от него, потому что одной из причин низких продаж родстера седьмого поколения был тот факт, что он не выглядел достаточно круто».

Кроме того, добавил Юхтер, большинство конкурентов «Корвета» предлагают именно жёсткие крыши, и непроста. «Мягкий верх просто не соответствует стилю суперкара. На сегодняшний день это анахронизм, такие автомобили выглядят старомодно», утверждает инженер. Механизм складной жёсткой крыши Corvette Convertible включает в себя шесть электромоторов, а крыша состоит из двух частей. Открыть или закрыть её можно за 16 секунд на скорости до 48 километров в час.