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13:21

Chevrolet распродал годовой объем производства нового Corvette

Суперкар показали меньше двух недель назад

Новый Chevrolet Corvette оказался настолько успешным, что покупатели выкупили практически весь тираж суперкаров, запланированный на первый год производства. При этом количество поступивших заказов производитель не раскрывает.

В интервью Autoblog шеф-дизайнер General Motors Майкл Симко сообщил, что компания близка к тому, чтобы объявить о выкупе всего объема производства Corvette C8 на ближайший год. Однако ни количества заказов через сайт, ни запланированный тираж Симко не раскрыл. В лучшие годы Chevrolet удавалось реализовать более 30 тысяч «Корветов», а в 2018 году продажи в США составили всего 18 791 экземпляр.

Chevrolet Corvette восьмого поколения представили в середине июля. Суперкар сменил компоновку на среднемоторную, получил новую подвеску, двигатель и трансмиссию. За креслами водителя и пассажира отныне установлена атмосферная «восьмерка» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы (637 Нм момента), совмещенная с вомьмиступенчатым преселективным «роботом».

Среди особенностей — лифт-система передней подвески, которая задирает «нос» на 40 миллиметров. Она помогает проезжать сложные участки дороги или, например, «лежачих полицейских» и работает автоматически — в памяти ботовой системы можно сохранить координаты 1000 различных мест.