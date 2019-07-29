Chevrolet распродал годовой объем производства нового Corvette

В интервью Autoblog шеф-дизайнер General Motors Майкл Симко сообщил, что компания близка к тому, чтобы объявить о выкупе всего объема производства Corvette C8 на ближайший год. Однако ни количества заказов через сайт, ни запланированный тираж Симко не раскрыл. В лучшие годы Chevrolet удавалось реализовать более 30 тысяч «Корветов», а в 2018 году продажи в США составили всего 18 791 экземпляр.

Chevrolet Corvette восьмого поколения представили в середине июля. Суперкар сменил компоновку на среднемоторную, получил новую подвеску, двигатель и трансмиссию. За креслами водителя и пассажира отныне установлена атмосферная «восьмерка» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы (637 Нм момента), совмещенная с вомьмиступенчатым преселективным «роботом».