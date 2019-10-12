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12:00

Corvette испытали на Нюрбургринге, но засекретили результат

Причиной может быть недовольство руководства GM временем круга

Оказывается, в Chevrolet уже знают время, за которое новый Corvette поколения С8 проходит «Северную петлю» трассы Нюрбургринг, но никому его не скажут.

Главный инженер проекта Corvette Майк Петруччи сообщил изданию Motor Authority, что в июле нынешнего года долгожданный суперкар восьмого поколения проехал по «Нордшляйфе» на время. За рулём «Корвета» был британский автогонщик Оливер Гэвин, пятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» и член команды Corvette Racing. Он якобы сумел добиться даже более лучшего результата, чем от него ожидали, однако руководство концерна GM почему-то решило оставить время круга в строжайшей тайне. По крайней мере, пока.

Самым быстрым Corvette на Нюрбургринге до сих пор официально является версия ZR1 поколения C7 со временем круга 7:04. Её 6,2-литровый двигатель V8 LT5 с механическим нагнетателем развивает 755 лошадиных сил. Очевидно, для нынешнего «Корвета» поколения C8 с его 6,2-литровым V8 мощностью «всего» 495 лошадиных сил будет весьма непросто хотя бы приблизиться ко времени круга ZR1, не говоря уже о том, чтобы показать лучший результат. Впрочем, в плане динамики разгона новый Corvette ничуть не уступает поколению C7.