Corvette испытали на Нюрбургринге, но засекретили результат

Самым быстрым Corvette на Нюрбургринге до сих пор официально является версия ZR1 поколения C7 со временем круга 7:04. Её 6,2-литровый двигатель V8 LT5 с механическим нагнетателем развивает 755 лошадиных сил. Очевидно, для нынешнего «Корвета» поколения C8 с его 6,2-литровым V8 мощностью «всего» 495 лошадиных сил будет весьма непросто хотя бы приблизиться ко времени круга ZR1, не говоря уже о том, чтобы показать лучший результат. Впрочем, в плане динамики разгона новый Corvette ничуть не уступает поколению C7.