Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач

Судя по фотографиям, салон выполнен с прицелом на более высокий класс. Например, центральный тоннель теперь не пластиковый, как раньше, а обит белой кожей. Такой же материал используется и для отделки дверных панелей. Кресла с развитой боковой поддержкой получили глянцевые черные вставки в области шеи.