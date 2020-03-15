Chevrolet Corvette может пройти Нюрбургринг ещё быстрее

Это связано с тем, что среднемоторный суперкар по пути на конвейер неизбежно подвергся разнообразным настройкам и доработкам для повышения надёжности и удобства ежедневной эксплуатации, не говоря уже о соответствии экологическим нормативам. В Chevrolet подтвердили небольшое снижение динамических характеристик вследствие калибровок мотора, однако производитель не считает это критичным. Разгон с места до 60 миль в час за 2,9 секунды является более чем достаточным для рядового потребителя, который едва ли заметит, что его автомобиль стал на полторы секунды медленнее на Нюрбургринге.