Chevrolet Corvette может пройти Нюрбургринг ещё быстрее

Официальное время прохождения легендарной «Северной петли» для среднемоторного Chevrolet Corvette составляет 7:29.9, однако, как сообщает издание Muscle Cars and Trucks, на самом деле суперкар может пройти Нюрбургринг ещё быстрее. По их данным, опубликованное в феврале нынешнего года время соответствует текущей серийной версии «Корвета», которая стала немного медленнее с момент предыдущих испытаний на Nordschleife в конце декабря 2019 года — тогда Corvette восьмого поколения продемонстрировал время 7:28.3, что на 1,6 секунды быстрее, чем заявил производитель.
Это связано с тем, что среднемоторный суперкар по пути на конвейер неизбежно подвергся разнообразным настройкам и доработкам для повышения надёжности и удобства ежедневной эксплуатации, не говоря уже о соответствии экологическим нормативам. В Chevrolet подтвердили небольшое снижение динамических характеристик вследствие калибровок мотора, однако производитель не считает это критичным. Разгон с места до 60 миль в час за 2,9 секунды является более чем достаточным для рядового потребителя, который едва ли заметит, что его автомобиль стал на полторы секунды медленнее на Нюрбургринге.