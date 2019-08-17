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12:00

Дизайнеры Corvette вдохновлялись прикроватными постерами

Потому что 10-летние мальчишки тоже разбираются в дизайне

Главный дизайнер восьмого поколения Corvette Том Питерс рассказал, что его команда пыталась сделать автомобиль, фотографию которого захочется повесить над кроватью.

Как заявил Том Питерс в интервью изданию из Muscle Cars and Trucks, при разработке дизайна восьмого поколения Chevrolet Corvette стояла задача не только угодить нынешним покупателям легендарного суперкара, но и привлечь новую публику, причём существенно более молодую. Исходя из этого, облик автомобиля должен был получиться по-настоящему захватывающим настолько, чтобы его фотографию каждый бы захотел повесить у себя в спальне. Питерс объяснил, что 10-летние мальчишки, которые украшают свои комнаты постерами с автомобилями, разбираются в дизайне не хуже взрослых и способны по достоинству оценить красоту суперкара.

Дизайнер рассказал, что перед началом работы над новым «Корветом» он вспомнил, как однажды, будучи ещё ребёнком, впервые в жизни увидел на улице проезжающий Chevrolet Corvette Stingray. Автомобиль произвёл на мальчишку такое неизгладимое впечатление, что с тех пор он больше всего на свете мечтал о постере с фотографией «Корвета». Именно такое чувство должен вызывать у детей и «восьмой» Corvette. А у взрослых непреодолимое желание его приобрести, конечно. Новый Chevrolet Corvette был презентован в США 18 июля нынешнего года: суперкар впервые за 66-летнюю историю модели стал среднемоторным.