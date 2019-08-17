Дизайнеры Corvette вдохновлялись прикроватными постерами

Дизайнер рассказал, что перед началом работы над новым «Корветом» он вспомнил, как однажды, будучи ещё ребёнком, впервые в жизни увидел на улице проезжающий Chevrolet Corvette Stingray. Автомобиль произвёл на мальчишку такое неизгладимое впечатление, что с тех пор он больше всего на свете мечтал о постере с фотографией «Корвета». Именно такое чувство должен вызывать у детей и «восьмой» Corvette. А у взрослых — непреодолимое желание его приобрести, конечно. Новый Chevrolet Corvette был презентован в США 18 июля нынешнего года: суперкар впервые за 66-летнюю историю модели стал среднемоторным.