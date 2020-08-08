Недавно стало известно, что передний багажник Chevrolet Corvette восьмого поколения может открыться во время движения, что создаёт аварийную ситуацию. Подобных случаев с апреля текущего года зафиксировано уже пять — в каждом эпизоде водители утверждали, что крышка багажного отсека открывалась при разгоне, хотя никаких предупреждений об этом на панели приборов не возникало. Теперь, как сообщает блог Louisville Chevy Dude, суперкар Chevrolet Corvette отзывают из-за переднего багажника, но по совершенно иной причине. Дело в том, что спустя 10 минут после выключения зажигания электроника автомобиля переходит в «спящий» режим, во время которого крышка багажного отсека может не открыться изнутри.