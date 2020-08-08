Недавно стало известно, что передний багажник Chevrolet Corvette восьмого поколения может открыться во время движения, что создаёт аварийную ситуацию. Подобных случаев с апреля текущего года зафиксировано уже пять — в каждом эпизоде водители утверждали, что крышка багажного отсека открывалась при разгоне, хотя никаких предупреждений об этом на панели приборов не возникало. Теперь, как сообщает блог Louisville Chevy Dude, суперкар Chevrolet Corvette отзывают из-за переднего багажника, но по совершенно иной причине. Дело в том, что спустя 10 минут после выключения зажигания электроника автомобиля переходит в «спящий» режим, во время которого крышка багажного отсека может не открыться изнутри.
Согласно требованиям американского законодательства, багажники всех автомобилей в целях безопасности обязательно должны быть оборудованы кнопкой или ручкой открывания крышки изнутри — на тот случай, если в нём случайно или намеренно будет заперт человек. Как выяснилось, в некоторых Corvette эта кнопка после «засыпания» автомобиля может полностью отключиться из-за сбоя электроники, что приведёт к невозможности выбраться из багажника. Пока неизвестно, сколько суперкаров будет участвовать в отзывной кампании, но Chevrolet обещает, что выполнить необходимое обновление программного обеспечения можно будет в режиме онлайн.