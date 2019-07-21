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10:00

Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки

И для этого ему даже не нужна механическая коробка передач

Помимо принципиально иной компоновки, новый Corvette впервые со времён поколения С1 не получит механической коробки передач. Однако едва ли об этом стоит жалеть.
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Как известно, суперкар Chevrolet Corvette поколения С8 впервые за 60 лет существования модели стал среднемоторным и теперь будет оснащаться исключительно восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями разработки Tremec. Конечно, у него есть привычный для современных коробок «ручной» режим переключения передач при помощи подрулевых лепестков, однако американцы воспользовались этим, чтобы наделить новый «Корвет» одной довольно любопытной особенностью.

Как рассказал в интервью Motor Authority пресс-секретарь GM Кевин Келли, владельцы нового Corvette смогут как следует покрутить мотор на светофорах, чтобы все окружающие оценили раскатистый рёв 6,2-литрового атмосферного V8. Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки. Так что если внешность «Корвета» привлечёт недостаточно внимания, выхлопная система будет готова прийти на помощь.

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