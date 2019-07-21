Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки

Как известно, суперкар Chevrolet Corvette поколения С8 впервые за 60 лет существования модели стал среднемоторным и теперь будет оснащаться исключительно восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями разработки Tremec. Конечно, у него есть привычный для современных коробок «ручной» режим переключения передач при помощи подрулевых лепестков, однако американцы воспользовались этим, чтобы наделить новый «Корвет» одной довольно любопытной особенностью.
Как рассказал в интервью Motor Authority пресс-секретарь GM Кевин Келли, владельцы нового Corvette смогут как следует покрутить мотор на светофорах, чтобы все окружающие оценили раскатистый рёв 6,2-литрового атмосферного V8. Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки. Так что если внешность «Корвета» привлечёт недостаточно внимания, выхлопная система будет готова прийти на помощь.