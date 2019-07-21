Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки

Как известно, суперкар Chevrolet Corvette поколения С8 впервые за 60 лет существования модели стал среднемоторным и теперь будет оснащаться исключительно восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями разработки Tremec. Конечно, у него есть привычный для современных коробок «ручной» режим переключения передач при помощи подрулевых лепестков, однако американцы воспользовались этим, чтобы наделить новый «Корвет» одной довольно любопытной особенностью.