История первого среднемоторного Corvette

К сожалению, проект XP-719 так и остался всего лишь экспериментом. Такая же судьба постигла и другие разработки, например, Astro II XP-880 1968 года, угловатый XP-882 69-го, XP-897 GT с роторно-поршневым двигателем и концепт Indy с невероятными для середины 80-х годов инженерными решениями и 600-сильным двигателем. Но это не значит, что они были плохи. Возможно, время среднемоторного Corvette пришло только сейчас.