История первого среднемоторного Corvette

В коллекции Автомобильного музея Петерсена — одного из крупнейших музеев, посвящённых автомобилям — хранится вот этот снимок. Подпись к фотографии гласит: 1959 Corvette. Машину можно принять за ещё один прототип серийного спорткара, если бы не отсутствующая решётка радиатора и большие прорези с жабрами в задних крыльях. Предположение напрашивается само собой — двигатель должен быть где-то сзади.
Подтверждение находится быстро, так как на обратной стороне есть рукописная пометка: «Первый вариант среднемоторного Corvette, 1959 год» (The first mid-engined Corvette proposal, 1959). Да, вы не ослышались, выпустить спорткар с установленным перед задней осью двигателем в General Motors задумывались ещё 60 лет назад!
В центре GM Heritage хранятся тысячи уникальных снимков. Среди них — фотографии автомобиля с внутренним индексом XP-719. Того самого среднемоторного «Корвета». Известно, что работа над ним началась в июне 1959 года, а задание звучало как «Corvette с установленным сзади V8».
Ранний дизайн машины отличался от того, что можно увидеть на снимке из музея Петерсена. Дизайнеры экспериментировали с формой воздухозаборников и их расположением. Вентиляционные прорези, расположенные на крышке двигателя, напоминали элементы дизайна модели Corvair.
В 1960 году воздухозаборники увеличились, скошенные патрубки выхлопной системы стали длиннее, а центральный плавник более заметным. Автомобиль приобрёл формы классического маслкара. А чтобы полностью развеять сомнения относительно расположения двигателя, посмотрите на механизм складной крыши: жёсткий верх убирался за заднее колесо, оставляя место под V-образную «восьмёрку».
К сожалению, проект XP-719 так и остался всего лишь экспериментом. Такая же судьба постигла и другие разработки, например, Astro II XP-880 1968 года, угловатый XP-882 69-го, XP-897 GT с роторно-поршневым двигателем и концепт Indy с невероятными для середины 80-х годов инженерными решениями и 600-сильным двигателем. Но это не значит, что они были плохи. Возможно, время среднемоторного Corvette пришло только сейчас.
Правда, о такой машине говорили ещё в 2007 году. Лимитированная версия спорткара должна была встать на вершине линейке Corvette и составить конкуренцию лучшим и более дорогим представителям сегмента. Потом о машине снова вспомнили в 2010-м. И лишь в 2016 году начали появляться шпионские снимки и информация о Corvette восьмого поколения, среднемоторность которого уже не получалось скрывать.
И наконец, в 2019 году Chevrolet показал серийный Corvette нового, восьмого поколения с установленным за сиденьями двигателем. Спорткар не только сменил компоновку, но и обзавёлся восьмиступенчатым преселективным «роботом» и пружинной подвеской вместо поперечной рессоры. Так что то, чего все ждали 60 лет, все-таки случилось.