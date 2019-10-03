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10:58

Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером

Представлена модификация модели со складной жесткой крышей

Компания Chevrolet представила родстер Corvette Stingray. Впервые модель с таким кузовом получила жесткий верх вместо мягкого — трансформация крыши занимает 16 секунд, и её можно активировать на скорости до 48 километров в час.

Внешне родстер практически не отличается от варианта с кузовом типа тарга, представленного в июле этого года. Различия — в двух обтекателях за сиденьями, которые напоминают кожухи двигателей истребителей, и стеклянной перегородке между салоном и крышкой моторного отсека. Эта перегородка оборудована электроприводом и выполняет функцию ветрозащитного экрана.

Двусоставная жесткая крыша складывается за 16 секунд на скорости до 48 километров в час. Вместо гидравлического привода, на родстере Corvette Stingray впервые используют электромоторы — всего их шесть. Для большей точности складной механизм оборудован датчиками положения. По умолчанию крыша выкрашена в цвет кузова, но за доплату её можно окрасить в «металлик» Carbon Flash — он же наносится и на обтекатели.

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Сзади в пределах базы установлен V8 6.2 мощностью 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмиступенчатым преселективным «роботом» Tremec. У родстера другие настройки амортизаторов и пружин и задний спойлер из пакета Z51 Performance, что позволило добиться таких же коэффициента аэродинамического сопротивления и динамики разгона, как у варианта с кузовом тарга. Последний разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составляет 312 километров в час.

Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнется в первом квартале следующего года на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Руководством компании объявлено, что такие спорткары будут на 7500 долларов дороже тарги.