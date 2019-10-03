Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером

Сзади в пределах базы установлен V8 6.2 мощностью 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмиступенчатым преселективным «роботом» Tremec. У родстера другие настройки амортизаторов и пружин и задний спойлер из пакета Z51 Performance, что позволило добиться таких же коэффициента аэродинамического сопротивления и динамики разгона, как у варианта с кузовом тарга. Последний разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составляет 312 километров в час.