Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером

Внешне родстер практически не отличается от варианта с кузовом типа тарга, представленного в июле этого года. Различия — в двух обтекателях за сиденьями, которые напоминают кожухи двигателей истребителей, и стеклянной перегородке между салоном и крышкой моторного отсека. Эта перегородка оборудована электроприводом и выполняет функцию ветрозащитного экрана.
Двусоставная жесткая крыша складывается за 16 секунд на скорости до 48 километров в час. Вместо гидравлического привода, на родстере Corvette Stingray впервые используют электромоторы — всего их шесть. Для большей точности складной механизм оборудован датчиками положения. По умолчанию крыша выкрашена в цвет кузова, но за доплату её можно окрасить в «металлик» Carbon Flash — он же наносится и на обтекатели.
Сзади в пределах базы установлен V8 6.2 мощностью 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмиступенчатым преселективным «роботом» Tremec. У родстера другие настройки амортизаторов и пружин и задний спойлер из пакета Z51 Performance, что позволило добиться таких же коэффициента аэродинамического сопротивления и динамики разгона, как у варианта с кузовом тарга. Последний разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составляет 312 километров в час.
Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнется в первом квартале следующего года на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Руководством компании объявлено, что такие спорткары будут на 7500 долларов дороже тарги.