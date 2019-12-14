Chevrolet уже распродал весь тираж Corvette

Производство восьмого поколения легендарного «Корвета» должно было стартовать уже нынешней осенью, однако из-за масштабных забастовок его пришлось отложить на февраль будущего года. Как сообщил изданию Motor Trend руководитель департамента продаж концерна GM по Северной и Южной Америке Барри Энгл, долгожданный суперкар уже стал бестселлером: в настоящее время весь объём производства, запланированный на 2020 год, полностью распределён между клиентами, которые уже сделали предварительные заказы. В будущем году General Motors планирует выпустить около 40 тысяч «Корветов», однако Энгл не уточнил, какую часть из намеченного объёма производства займёт родстер.
По предварительным оценкам производителя, модификация нового Corvette со складной крышей должна составить порядка половины продаж суперкара. Первый выпущенный экземпляр восьмого поколения выставят на аукцион, а собранные средства концерн GM в полном объёме передаст Детройтскому детскому фонду, который поддерживает образовательные программы для неимущих. Ожидается, что за первый выпущенный Chevrolet Corvette со среднемоторной компоновкой аукционный дом Barrett-Jackson выручит как минимум миллион долларов. Базовая стоимость нового «Корвета» составляет 59 995 долларов, что, по мнению экспертов, заставляет General Motors терять до 20 тысяч на каждом экземпляре.