Chevrolet уже распродал весь тираж Corvette

Производство восьмого поколения легендарного «Корвета» должно было стартовать уже нынешней осенью, однако из-за масштабных забастовок его пришлось отложить на февраль будущего года. Как сообщил изданию Motor Trend руководитель департамента продаж концерна GM по Северной и Южной Америке Барри Энгл, долгожданный суперкар уже стал бестселлером: в настоящее время весь объём производства, запланированный на 2020 год, полностью распределён между клиентами, которые уже сделали предварительные заказы. В будущем году General Motors планирует выпустить около 40 тысяч «Корветов», однако Энгл не уточнил, какую часть из намеченного объёма производства займёт родстер.