Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:00

Посмотрите, как может выглядеть кроссовер Corvette

Оказывается, если скрестить Chevrolet Corvette и Lamborghini Urus, получится довольно неожиданный результат

Бывший вице-президент GM Боб Лутц недавно заявил, что Chevrolet определённо стоит выделить Corvette в самостоятельный бренд и выпустить под ним спортивный кроссовер. Пока топ-менеджеры думают над этим, энтузиасты уже представили, как этот автомобиль мог бы выглядеть.
Загрузка...

В интервью изданию Automotive News Боб Лутц заявил, что имя Corvette обладает такой харизмой и потенциалом, что вполне может превратиться в самостоятельный бренд, а спортивный кроссовер, выпущенный под его крылом, запросто составил бы конкуренцию даже Lamborghini Urus. Знаменитый управленец, который руководил такими марками, как BMW, Chrysler, Ford и был вице-президентом концерна General Motors, видит в «Корвете» отличные перспективы.

Для успеха на рынке кроссовер Chevrolet Corvette, рассуждает Лутц, должен стоить как минимум 100 тысяч долларов, а его тираж нужно ограничить 20-30 тысячами экземпляров. Под капотом должен быть, разумеется, многолитровый американский V8. Такой шаг, уверяет бывший топ-менеджер, был бы куда более полезен для имиджа «Корвета», чем беспрецедентное превращение модели в среднемоторный спорткар.

Пока General Motors переваривает неожиданную идею своего экс-вице-президента, некоторые попытались представить, как выглядел бы Corvette с увеличенным дорожным просветом, четырьмя дверьми и большим багажником. А художник Клебер Сильва даже взял и нарисовал его, использовав в качестве подсказки отсылку Лутца к Lamborghini Urus. Получилось здорово: оказывается, облик спорткара Corvette прекрасно сочетается с угловатым дизайном «Ламборгини».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...