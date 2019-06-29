Посмотрите, как может выглядеть кроссовер Corvette

В интервью изданию Automotive News Боб Лутц заявил, что имя Corvette обладает такой харизмой и потенциалом, что вполне может превратиться в самостоятельный бренд, а спортивный кроссовер, выпущенный под его крылом, запросто составил бы конкуренцию даже Lamborghini Urus. Знаменитый управленец, который руководил такими марками, как BMW, Chrysler, Ford и был вице-президентом концерна General Motors, видит в «Корвете» отличные перспективы.
Для успеха на рынке кроссовер Chevrolet Corvette, рассуждает Лутц, должен стоить как минимум 100 тысяч долларов, а его тираж нужно ограничить 20-30 тысячами экземпляров. Под капотом должен быть, разумеется, многолитровый американский V8. Такой шаг, уверяет бывший топ-менеджер, был бы куда более полезен для имиджа «Корвета», чем беспрецедентное превращение модели в среднемоторный спорткар.
Пока General Motors переваривает неожиданную идею своего экс-вице-президента, некоторые попытались представить, как выглядел бы Corvette с увеличенным дорожным просветом, четырьмя дверьми и большим багажником. А художник Клебер Сильва даже взял и нарисовал его, использовав в качестве подсказки отсылку Лутца к Lamborghini Urus. Получилось здорово: оказывается, облик спорткара Corvette прекрасно сочетается с угловатым дизайном «Ламборгини».