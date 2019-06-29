Посмотрите, как может выглядеть кроссовер Corvette

В интервью изданию Automotive News Боб Лутц заявил, что имя Corvette обладает такой харизмой и потенциалом, что вполне может превратиться в самостоятельный бренд, а спортивный кроссовер, выпущенный под его крылом, запросто составил бы конкуренцию даже Lamborghini Urus. Знаменитый управленец, который руководил такими марками, как BMW, Chrysler, Ford и был вице-президентом концерна General Motors, видит в «Корвете» отличные перспективы.