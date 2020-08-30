Chevrolet Corvette Z06 получит три варианта антикрыла

Для Z06 такое антикрыло будет базовым вариантом, а в качестве опции Chevrolet предложит значительно более крупный вариант, напоминающий антикрыло от гоночного C8.R, но с изгибом посередине для улучшения заднего обзора. Скорее всего, такое антикрыло будет доступно с пакетом Z07, который также добавит суперкару множество других аэродинамических элементов. Наконец, третий вариант будет отличаться активной аэродинамикой и, возможно, станет частью более масштабного пакета.