Corvette с шильдиком Z06 традиционно является ориентированной на гоночный трек версией суперкара, а значит, она должна отличаться отменной аэродинамикой и впечатляющей прижимной силой, действующей на ведущую заднюю ось. Поэтому, как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, новый Chevrolet Corvette Z06 получит три варианта антикрыла на выбор. Напомним, «обычный» Corvette в настоящее время можно приобрести либо с небольшим антикрылом в комплектации Z51, либо вовсе без него.
Для Z06 такое антикрыло будет базовым вариантом, а в качестве опции Chevrolet предложит значительно более крупный вариант, напоминающий антикрыло от гоночного C8.R, но с изгибом посередине для улучшения заднего обзора. Скорее всего, такое антикрыло будет доступно с пакетом Z07, который также добавит суперкару множество других аэродинамических элементов. Наконец, третий вариант будет отличаться активной аэродинамикой и, возможно, станет частью более масштабного пакета.