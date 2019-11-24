Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Chevrolet Corvette ZR1 станет 900-сильным гибридом

Вдобавок «Корвет» впервые в истории модели будет полноприводным

Chevrolet Corvette восьмого поколения получит экстремальную версию ZR1 с битурбомотором V8 мощностью 900 лошадиных сил и электрическим полным приводом.

Как сообщает издание Motor Trend, модификация ZR1 станет первым гибридным Corvette. Двигатель V8 с битурбонаддувом и плоским коленчатым валом получит электромотор и с его помощью суммарную мощность силовой установки поднимется до 900 лошадиных сил. Кроме того, электрификация этим не ограничится: на передней оси появятся два электромотора, благодаря которым будет реализован полный привод тоже впервые в истории «Корвета».

Кроме того, источник издания указывает, что слухи о 4,2-литровом моторе Blackwing от Cadillac, который якобы обещали установить в Corvette, являются ложными. На самом деле концерн GM дал возможность маркам Cadillac и Chevrolet ресурсы и возможности для разработки двух разных V8 одновременно. Инженеры, работающие над «Корветом», обещают, что гибридная система обеспечит автомобилю более низкий центр тяжести, который, несмотря на увеличение массы, будет гарантировать отменную управляемость.