Chevrolet Corvette ZR1 станет 900-сильным гибридом

Кроме того, источник издания указывает, что слухи о 4,2-литровом моторе Blackwing от Cadillac, который якобы обещали установить в Corvette, являются ложными. На самом деле концерн GM дал возможность маркам Cadillac и Chevrolet ресурсы и возможности для разработки двух разных V8 одновременно. Инженеры, работающие над «Корветом», обещают, что гибридная система обеспечит автомобилю более низкий центр тяжести, который, несмотря на увеличение массы, будет гарантировать отменную управляемость.