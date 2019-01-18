Посмотрите, как выглядит Chevrolet Corvette с пробегом полмиллиона километров

Спорткар был куплен за 3,5 тысячи долларов (232 тысячи рублей), хотя изначально прежний владелец просил за автомобиль четыре тысячи. У машины полностью перекрашен кузов, установлены другие фары, а при пробеге 160 тысяч километров был перебран двигатель. В салоне порван подлокотник с водительской стороны и протерты сиденья.
По словам нынешнего владельца спорткара, дефекты интерьера его не волнуют. В техническом плане замечена небольшая утечка охлаждающей жидкости.
Видео Scotty Kilmer
В 2017 году американскому музею «Корветов» подарили спорткар пятого поколения с пробегом 1 240 000 километров. Автомобиль тоже использовался для ежедневных поездок.
Chevrolet Corvette C5 выпускался с 1996 по 2004 год. Базовый вариант оснащался 345-сильной «восьмеркой» 5.7, а версия Z06 — 385-сильным агрегатом. Сочетался двигатель с шестиступенчатой «механикой». Позже отдачу агрегатов увеличили до 350 и 405 лошадиных сил соответственно. С нуля до 96 километров в час машина могла разгоняться за 4,5 секунды.