Посмотрите, как выглядит Chevrolet Corvette с пробегом полмиллиона километров

Спорткар был куплен за 3,5 тысячи долларов (232 тысячи рублей), хотя изначально прежний владелец просил за автомобиль четыре тысячи. У машины полностью перекрашен кузов, установлены другие фары, а при пробеге 160 тысяч километров был перебран двигатель. В салоне порван подлокотник с водительской стороны и протерты сиденья.

По словам нынешнего владельца спорткара, дефекты интерьера его не волнуют. В техническом плане замечена небольшая утечка охлаждающей жидкости.