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15:13

Посмотрите, как выглядит Chevrolet Corvette с пробегом полмиллиона километров

Автомобиль обошелся нынешнему владельцу в 3,5 тысячи долларов

На YouTube-канале Scotty Kilmer появился ролик с кратким обзором спорткара Chevrolet Corvette пятого поколения, пробег которого составляет 300 тысяч миль (почти 483 тысячи километров). По словам нынешнего владельца машины, он использует ее в качестве автомобиля для ежедневных поездок, и никаких проблем ему купе не доставляет.

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Спорткар был куплен за 3,5 тысячи долларов (232 тысячи рублей), хотя изначально прежний владелец просил за автомобиль четыре тысячи. У машины полностью перекрашен кузов, установлены другие фары, а при пробеге 160 тысяч километров был перебран двигатель. В салоне порван подлокотник с водительской стороны и протерты сиденья.

По словам нынешнего владельца спорткара, дефекты интерьера его не волнуют. В техническом плане замечена небольшая утечка охлаждающей жидкости.

Видео Scotty Kilmer

В 2017 году американскому музею «Корветов» подарили спорткар пятого поколения с пробегом 1 240 000 километров. Автомобиль тоже использовался для ежедневных поездок.

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Chevrolet Corvette C5 выпускался с 1996 по 2004 год. Базовый вариант оснащался 345-сильной «восьмеркой» 5.7, а версия Z06 — 385-сильным агрегатом. Сочетался двигатель с шестиступенчатой «механикой». Позже отдачу агрегатов увеличили до 350 и 405 лошадиных сил соответственно. С нуля до 96 километров в час машина могла разгоняться за 4,5 секунды.

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