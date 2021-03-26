Chevrolet Corvette из «Форсажа», слетевший с обрыва, пустят с молотка

Выставленный на продажу Chevrolet Corvette является репликой спорткара Grand Sport, который дебютировал в 1963 году. Оригинальную модель построили для конкуренции в гонках серии GT с Shelby Cobra. Компания General Motors успела построить всего пять экземпляров, после чего проект свернули. Свет увидели три купе и два родстера.
Для съемок пятой части «Форсажа» было построено 12 реплик, в основе которых лежал Chevrolet Corvette C2 1966 года выпуска. На спорткары установили кузова в стиле Grand Sport, а также оборудовали автомобили подвеской от Corvette С4 и 5,7-литровыми V8 мощностью 380 лошадиных сил.
Фото: Volocars
50-летний Chevrolet из «Форсажа» пустят с молотка
По сценарию Вин Дизель в начале фильма угоняет серебряный Corvette Grand Sport из движущегося поезда, после чего с крыши состава на спорткар запрыгивает Пол Уокер. Чтобы избежать столкновения с горящим грузовиком, главным героям приходится прыгнуть на «Корвете» с огромного обрыва в реку.
Universal
По словам продавца, после съемок сохранилось всего три Chevrolet Corvette Grand Sport. И именно с этим спорткаром сняли наибольшее количество кадров в пятой части кинофраншизы.
В начале марта в США выставили на продажу магистральный тягач Freightliner 1987 года выпуска из киновселенной «Трансформеров». За грузовик, принимавший участие в съемках фильма «Бамблби», продавец запросил 21 600 долларов (примерно 1,6 миллиона рублей по текущему курсу).