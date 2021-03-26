Chevrolet Corvette из «Форсажа», слетевший с обрыва, пустят с молотка

Выставленный на продажу Chevrolet Corvette является репликой спорткара Grand Sport, который дебютировал в 1963 году. Оригинальную модель построили для конкуренции в гонках серии GT с Shelby Cobra. Компания General Motors успела построить всего пять экземпляров, после чего проект свернули. Свет увидели три купе и два родстера.

Для съемок пятой части «Форсажа» было построено 12 реплик, в основе которых лежал Chevrolet Corvette C2 1966 года выпуска. На спорткары установили кузова в стиле Grand Sport, а также оборудовали автомобили подвеской от Corvette С4 и 5,7-литровыми V8 мощностью 380 лошадиных сил.