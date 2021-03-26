14:54

Chevrolet Corvette из «Форсажа», слетевший с обрыва, пустят с молотка

На спорткаре прыгали с обрыва главные герои кинофраншизы

Chevrolet Corvette Grand Sport © Volocars
Анастасия Мельник
На аукционе Volocars выставят на продажу Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года выпуска, подготовленный для пятой части фильма «Форсаж». По сюжету, спорткар вместе с героями Вина Дизеля и Пола Уокера слетает в обрыв.

Выставленный на продажу Chevrolet Corvette является репликой спорткара Grand Sport, который дебютировал в 1963 году. Оригинальную модель построили для конкуренции в гонках серии GT с Shelby Cobra. Компания General Motors успела построить всего пять экземпляров, после чего проект свернули. Свет увидели три купе и два родстера.

Для съемок пятой части «Форсажа» было построено 12 реплик, в основе которых лежал Chevrolet Corvette C2 1966 года выпуска. На спорткары установили кузова в стиле Grand Sport, а также оборудовали автомобили подвеской от Corvette С4 и 5,7-литровыми V8 мощностью 380 лошадиных сил.

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Chevrolet Corvette Grand Sport

Фото: Volocars

50-летний Chevrolet из «Форсажа» пустят с молотка

По сценарию Вин Дизель в начале фильма угоняет серебряный Corvette Grand Sport из движущегося поезда, после чего с крыши состава на спорткар запрыгивает Пол Уокер. Чтобы избежать столкновения с горящим грузовиком, главным героям приходится прыгнуть на «Корвете» с огромного обрыва в реку.

Пол Уокер и Вин Дизель на Chevrolet Corvette Grand Sport

Universal

По словам продавца, после съемок сохранилось всего три Chevrolet Corvette Grand Sport. И именно с этим спорткаром сняли наибольшее количество кадров в пятой части кинофраншизы.

В начале марта в США выставили на продажу магистральный тягач Freightliner 1987 года выпуска из киновселенной «Трансформеров». За грузовик, принимавший участие в съемках фильма «Бамблби», продавец запросил 21 600 долларов (примерно 1,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: Volocars