50-летний Chevrolet из «Форсажа» пустят с молотка

50-летний Chevrolet Chevelle SS впервые появился на экране в сцене после титров первой части франшизы. Тогда двухдверное купе имело красную расцветку и черными полосами вдоль кузова. Для съемок следующих фильмов серии «Форсаж», автомобиль перекрасили в матовый темно-серый цвет.

В следующий раз автомобиль получил полноценную роль в четвертой части франшизы. Поскольку по сюжету серии автомобиль должен был быть уничтожен, в съемках принимало участие шесть одинаковых Chevrolet Chevelle. Именно на этой модели большую часть фильма передвигался герой Вина Дизеля – Доминик Торетто. Факт принадлежности экземпляра к киномиру подтверждается документами студии Universal.