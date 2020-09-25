15:05

50-летний Chevrolet из «Форсажа» пустят с молотка

В одной из частей франшизы на спорткаре ездил герой Вина Дизеля

Chevrolet Chevelle SS © Lloyds
Анастасия Дубина
На австралийском аукционе Lloyds выставили на продажу Chevrolet Chevelle SS 1970 года выпуска за 45 000 долларов (примерно 3,5 миллиона рублей по текущему курсу). Купе знаменито тем, что участвовало в съемках серии фильмов «Форсаж». За рулем автомобиля на экране ездил Доминик Торетто.

50-летний Chevrolet Chevelle SS впервые появился на экране в сцене после титров первой части франшизы. Тогда двухдверное купе имело красную расцветку и черными полосами вдоль кузова. Для съемок следующих фильмов серии «Форсаж», автомобиль перекрасили в матовый темно-серый цвет.

В следующий раз автомобиль получил полноценную роль в четвертой части франшизы. Поскольку по сюжету серии автомобиль должен был быть уничтожен, в съемках принимало участие шесть одинаковых Chevrolet Chevelle. Именно на этой модели большую часть фильма передвигался герой Вина Дизеля – Доминик Торетто. Факт принадлежности экземпляра к киномиру подтверждается документами студии Universal.

Reload
1 / 11

Chevrolet Chevelle SS

Фото: LLoyds

На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из ещё не вышедшего «Форсажа»

Под капотом купе находится V8 5.7 мощностью 350 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач. Кроме того автомобиль оборудован дополнительным каркасом безопасности и сиденьями-ковшами, между которыми расположен балон с закисью азота. Еще одной особенностью этого Chevrolet является оставленная на капоте надпись Ride or Die. По словам продавца, ее в 2015 году нанес Коди Уокер, брат погибшего актёра Пола Уокера, который заменял его при съёмках некоторых сцен.

В настоящий момент, приобрести часть автомобильной кинофраншизы можно за 45 000 долларов (примерно 3,5 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце августа на продажу выставили Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска, который отреставрировали «до состояния нового автомобиля». Автор объявления уверяет, что этот экземпляр задействовали в съёмках «Хоббс и Шоу» и ещё не вышедшей девятой части «Форсажа». Начальная ставка на аукционе составила 75 000 долларов (примерно 5,6 миллиона рублей).

Источник: Lloyds