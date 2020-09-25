50-летний Chevrolet из «Форсажа» пустят с молотка

50-летний Chevrolet Chevelle SS впервые появился на экране в сцене после титров первой части франшизы. Тогда двухдверное купе имело красную расцветку и черными полосами вдоль кузова. Для съемок следующих фильмов серии «Форсаж», автомобиль перекрасили в матовый темно-серый цвет.
В следующий раз автомобиль получил полноценную роль в четвертой части франшизы. Поскольку по сюжету серии автомобиль должен был быть уничтожен, в съемках принимало участие шесть одинаковых Chevrolet Chevelle. Именно на этой модели большую часть фильма передвигался герой Вина Дизеля – Доминик Торетто. Факт принадлежности экземпляра к киномиру подтверждается документами студии Universal.
Фото: LLoyds
Под капотом купе находится V8 5.7 мощностью 350 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач. Кроме того автомобиль оборудован дополнительным каркасом безопасности и сиденьями-ковшами, между которыми расположен балон с закисью азота. Еще одной особенностью этого Chevrolet является оставленная на капоте надпись Ride or Die. По словам продавца, ее в 2015 году нанес Коди Уокер, брат погибшего актёра Пола Уокера, который заменял его при съёмках некоторых сцен.
В настоящий момент, приобрести часть автомобильной кинофраншизы можно за 45 000 долларов (примерно 3,5 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце августа на продажу выставили Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска, который отреставрировали «до состояния нового автомобиля». Автор объявления уверяет, что этот экземпляр задействовали в съёмках «Хоббс и Шоу» и ещё не вышедшей девятой части «Форсажа». Начальная ставка на аукционе составила 75 000 долларов (примерно 5,6 миллиона рублей).