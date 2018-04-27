Единственную в мире коллекцию пейс-каров Chevrolet Corvette продадут с молотка

Аукционный дом Mecum выставит на майские торги единственную в своем роде коллекцию из 16 пейс-каров Chevrolet Corvette гонки Indy 500. Особенным это предложение делает факт, что автомобили 2013, 2014, 2015 и 2017 годов никогда не поступали в свободную продажу. Владелец получил разрешение от Indianapolis Motor Speedway и Chevrolet на создание их полных копий.

На аукционе будут представлены все автомобили безопасности Chevrolet, выпускавшиеся с 1978 по 2017 год. Среди них: один C3, два C4, пять машин пятого поколения, пять C6 и три Corvette C7. Сначала спорткары предложат едим лотом. Если не поступит заявок, то их продадут отдельно друг от друга. Цена пока не сообщается.

1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 1986 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 1995 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 1998 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 2003 Chevrolet Corvette Pace Car 2004 Chevrolet Corvette Pace Car 2004 Chevrolet Corvette Pace Car 2004 Chevrolet Corvette Pace Car 2005 Chevrolet Corvette Pace Car 2006 Chevrolet Corvette Z06 Pace Car Edition 2007 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 2008 Chevrolet Corvette Pace Car 2013 Chevrolet Corvette ZR1 Pace Car Edition 2014 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 2015 Chevrolet Corvette Z06 Pace Car Edition 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport Pace Car Edition

Владелец коллекции — Кит Буссе — является известным коллекционером, автоэнтузиастом и активным участников сообщества владельцев Chevrolet Corvette. Чтобы собрать все машины, ему потребовалось несколько десятилетий.

Ранее на торгах аукционного дома Gooding & Company продали коллекцию из 12 классических Porsche, каждый из которых олицетворял десятилетие для немецкого производителя. Современную линейку в коллекции представлял Porsche 991 GT3 RS 2016 года с 500-сильным четырехлитровым «оппозитником».