Единственную в мире коллекцию пейс-каров Chevrolet Corvette продадут с молотка
Аукционный дом Mecum выставит на майские торги единственную в своем роде коллекцию из 16 пейс-каров Chevrolet Corvette гонки Indy 500. Особенным это предложение делает факт, что автомобили 2013, 2014, 2015 и 2017 годов никогда не поступали в свободную продажу. Владелец получил разрешение от Indianapolis Motor Speedway и Chevrolet на создание их полных копий.
На аукционе будут представлены все автомобили безопасности Chevrolet, выпускавшиеся с 1978 по 2017 год. Среди них: один C3, два C4, пять машин пятого поколения, пять C6 и три Corvette C7. Сначала спорткары предложат едим лотом. Если не поступит заявок, то их продадут отдельно друг от друга. Цена пока не сообщается.
Владелец коллекции — Кит Буссе — является известным коллекционером, автоэнтузиастом и активным участников сообщества владельцев Chevrolet Corvette. Чтобы собрать все машины, ему потребовалось несколько десятилетий.
Ранее на торгах аукционного дома Gooding & Company продали коллекцию из 12 классических Porsche, каждый из которых олицетворял десятилетие для немецкого производителя. Современную линейку в коллекции представлял Porsche 991 GT3 RS 2016 года с 500-сильным четырехлитровым «оппозитником».