Коллекцию из 12 культовых Porsche пустят с молотка

Аукционный дом Gooding & Company выставит на весенние торги двенадцать автомобилей Porsсhe из частной коллекции Джеймса Хэскелла. Каждый из них является символом десятилетия для немецкого производителя.

Среди выставленных на продажу машин значится Porsche 959 Komfort 1987 года — один из самых быстрых серийных автомобилей того времени. 959-й оснащался 2,8-литровым твин-турбо оппозитником мощностью 456 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».

Porsche 959 Komfort

С нуля до 97 километров в час Porsche 959 Komfort мог разгоняться за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляла 315 километров в час.

Спорткар комплектовался полным приводом, независимой подвеской, амортизаторами с регулировкой жесткости и высоты. Всего было выпущено 337 таких машин. Цена автомобиля, пробег которого составляет 7,4 тысячи километров, может превысить 900 тысяч долларов (50,7 миллиона рублей).

Porsche Carrera GT

Также одним из лотов аукциона станет суперкар Carrera GT образца 2005 года. Автомобиль оснащен 5,7-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 612 лошадиных сил (590 Нм), шестиступенчатой коробкой передач с керамическим сцеплением и карбон-керамическими тормозами.

До «сотни» Carrera GT разгонялся за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 334 километра в час. За автомобиль, который выпустили тиражом 1270 штук, планируется выручить до одного миллиона долларов.

Porsche 991 GT3 RS

Современную линейку Porsche на аукционе представит Porsche 991 GT3 RS 2016 года. Под его капотом установлен четырехлитровый оппозитник мощностью 500 лошадиных сил и 460 Нм момента. Разгон до «сотни» у спорткара занимает 3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 310 километрах в час.

Помимо этих моделей, на торги выставят:

Модель Цена (тыс. долларов) 1960 Porsche 356 B Cabriolet 150-200 1965 Porsche 356 C Cabriolet 170-200 1969 Porsche 911 2.0 S 160-180 1972 Porsche 911 2.4 S 200-250 1989 Porsche 911 Carrera Speedster 250-325 1993 Porsche 964 Carrera 4 Targa 75-100 1994 Porsche 964 Turbo 3.6 225-275 1996 Porsche 993 Turbo 150-180 1997 Porsche 993 Turbo S 175-250

Весной текущего года будет продана еще одна коллекция редчайших Porsche. Выставленные на продажу машины считаются одними из самых желанных для коллекционеров моделей, доработанных специальным подразделением немецкой марки. В коллекцию входит 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930. Цена всех автомобилей составит около семи миллионов долларов.