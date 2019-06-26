Экс-глава GM считает, что пришло время для кроссовера Corvette

Эксперты скептически оценивают идею Лутца. Как пишет AutoEvolution, те, кто в настоящее время ездят на Porsche Cayenne, вряд ли будут рассматривать в качестве альтернативы немецкую тройку (Audi, BMW и Mercedes-Benz), и уж тем более не посмотрят в сторону Chevrolet. Более того, нынешние владельцы Porsche 911 скорее всего никогда не пересядут на новый среднемоторый C8 Corvette.
Во многом поэтому специалисты считают появление кроссовера Corvette плохой идеей, о которой General Motors «не стоит даже задумываться».
О возможном создании мощного премиального кроссовера в Chevrolet говорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что подобная модель не уступала бы Porsche Cayenne Turbo S по динамике и набирала первую сотню быстрее, чем за 4,1 секунды. Если бы такой кроссовер действительно появился на рынке, его бы укомплектовали двигателем V8 мощностью 460 либо 650 лошадиных сил.