Экс-глава GM считает, что пришло время для кроссовера Corvette

Эксперты скептически оценивают идею Лутца. Как пишет AutoEvolution, те, кто в настоящее время ездят на Porsche Cayenne, вряд ли будут рассматривать в качестве альтернативы немецкую тройку (Audi, BMW и Mercedes-Benz), и уж тем более не посмотрят в сторону Chevrolet. Более того, нынешние владельцы Porsche 911 скорее всего никогда не пересядут на новый среднемоторый C8 Corvette.

Во многом поэтому специалисты считают появление кроссовера Corvette плохой идеей, о которой General Motors «не стоит даже задумываться».