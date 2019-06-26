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10:52

Экс-глава GM считает, что пришло время для кроссовера Corvette

Такая модель могла бы конкурировать с Porsche Cayenne

Бывший руководитель General Motors Боб Лутц заявил в разговоре с Automotive News, что Chevrolet стоит выпустить премиальный кроссовер с характеристиками Corvette. Такая модель сможет составить конкуренцию Porsche Cayenne.
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Эксперты скептически оценивают идею Лутца. Как пишет AutoEvolution, те, кто в настоящее время ездят на Porsche Cayenne, вряд ли будут рассматривать в качестве альтернативы немецкую тройку (Audi, BMW и Mercedes-Benz), и уж тем более не посмотрят в сторону Chevrolet. Более того, нынешние владельцы Porsche 911 скорее всего никогда не пересядут на новый среднемоторый C8 Corvette.

Во многом поэтому специалисты считают появление кроссовера Corvette плохой идеей, о которой General Motors «не стоит даже задумываться».

В апреле этого когда Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette

О возможном создании мощного премиального кроссовера в Chevrolet говорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что подобная модель не уступала бы Porsche Cayenne Turbo S по динамике и набирала первую сотню быстрее, чем за 4,1 секунды. Если бы такой кроссовер действительно появился на рынке, его бы укомплектовали двигателем V8 мощностью 460 либо 650 лошадиных сил.

Источник: Automotive News
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