Новый Corvette будет защищён от чип-тюнинга

Инженеры Chevrolet обещают проблемы тем, кто попытается сделать чип-тюнинг на грядущем спорткаре Corvette. Это никак не связано с тем фактом, что его мотор V8 впервые в истории модели будет установлен за сиденьями, просто блок управления двигателем получит некую серьёзную защиту от взлома фирменного программного обеспечения.
Утверждается, что если бортовой компьютер распознает, что кто-то подключился к разъёму диагностическим компьютером и пытается изменить параметры работы мотора, то блок немедленно перейдёт в режим восстановления. Иными словами, он уничтожит любой новый программный код, которого там быть не должно.
Находясь в режиме восстановления, ECU представляет собой чистый лист, который требует перепрошивки - причём непременно лицензионным программным обеспечением, для чего потребуется посетить официального дилера Chevrolet. Звучит убедительно, но вряд ли такого рода вещи являются чем-то новым для владельцев Corvette.
Дело в том, что нынешний Corvette C7 тоже оборудован защитой программного обеспечения, однако тюнеры давно нашли способ её обойти. Конечно, инженеры Chevrolet говорят, что защита блока управления двигателем на C8 более сложная, но история показывает, что взлом подобных систем - лишь вопрос времени.
Известно, что Chevrolet Corvette следующего поколения получит несколько вариантов силовых установок, в том числе 1000-сильную гибридную, и будет оснащаться только роботизированной коробкой передач. Кроме того, спорткар оборудуют активной аэродинамикой с подвижными боковыми юбками и спойлером, а также воздуховодами с заслонками. Его премьера должна была состояться ещё в начале года, но затем её отложили из-за необходимости доработки бортовой электросети.