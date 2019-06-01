Новый Corvette будет защищён от чип-тюнинга

Дело в том, что нынешний Corvette C7 тоже оборудован защитой программного обеспечения, однако тюнеры давно нашли способ её обойти. Конечно, инженеры Chevrolet говорят, что защита блока управления двигателем на C8 более сложная, но история показывает, что взлом подобных систем - лишь вопрос времени.

Известно, что Chevrolet Corvette следующего поколения получит несколько вариантов силовых установок, в том числе 1000-сильную гибридную, и будет оснащаться только роботизированной коробкой передач. Кроме того, спорткар оборудуют активной аэродинамикой с подвижными боковыми юбками и спойлером, а также воздуховодами с заслонками. Его премьера должна была состояться ещё в начале года, но затем её отложили из-за необходимости доработки бортовой электросети.