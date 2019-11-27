Вот так будет выглядеть космолет Porsche для новых «Звездных войн»

Судя по изображениям космолета, он получит бело-оранжевую окраску c серыми элементами в стиле дроида BB8, одного из самых популярных персонажей саги. В передней части инженеры решили расположить пассажирский отсек, а моторный разместили позади него.

По словам главы отдела дизайна штутгартской марки Михаэля Мауэра, оба мира, созданные Lucasfilm и Porsche, роднит схожая философия дизайна, пусть и не особо заметная с первого взгляда.