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9:00

Вот так будет выглядеть космолет Porsche для новых «Звездных войн»

Премьера фильма состоится в следующем месяце

Компания Porsche опубликовала новые эскизы космического корабля, который появится в новом эпизоде «Звездных войн». Мировая премьера фильма состоится 18 декабря. В России он выйдет в прокат на день позже, 19 декабря.

Судя по изображениям космолета, он получит бело-оранжевую окраску c серыми элементами в стиле дроида BB8, одного из самых популярных персонажей саги. В передней части инженеры решили расположить пассажирский отсек, а моторный разместили позади него.

По словам главы отдела дизайна штутгартской марки Михаэля Мауэра, оба мира, созданные Lucasfilm и Porsche, роднит схожая философия дизайна, пусть и не особо заметная с первого взгляда.

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Вице-президент Lucasfilm Даг Чианг пояснил, что в новом проекте дизайнеры обеих марок попытаются «соединить два мира: создание экзотического кинематографического образа галактики, которая находится от нас очень далеко, и скрупулезную работу при разработке эмоциональных спортивных автомобилей Porsche».

О том, что производитель спорткаров займется созданием космического корабля для новых «Звездных войн», стало известно в конце октября. Тогда компания опубликовала первые тизеры будущей новинки, не раскрыв при этом никаких подробностей.

Официальная мировая премьера эпизода «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится 18 декабря, тогда же будет раскрыта внешность космолета. В России первый показ состоится на день позже, 19 декабря.