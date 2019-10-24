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16:19

Porsche построит космолет для новых «Звездных войн»

Компания показала первые эскизы космолета

Компания Porsche занялась разработкой космического корабля для нового эпизода «Звездных войн». Его полностью рассекретят только на премьере фильма, но сейчас можно посмотреть на официальные эскизы.

Прошло меньше двух недель с тех пор, как Porsche объявили о старте работы над летающим автомобилем, а сегодня производитель объявил, что работает еще и над космическим транспортом.

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По эскизам сложно сразу сделать вывод, что этот корабль создавали именно дизайнеры Porsche, однако вице-президент отдела Porsche Style Майкл Мауер настаивает, что хотя с первого взгляда сложно найти схожие элементы в дизайне, он все равно связан единой философией.

Это уже не первый случай, когда автопроизводители создают космолеты для фильмов. Производитель премиальных автомобилей Lexus создал корабль Skyjet для фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». По словам авторов, они именно так представляют себе автомобили через 700 лет.

Годом позже коллега Porsche по концерну, компания Audi, построила собственный луноход Lunar Quattro, который снялся в фильме «Чужой: Завет». Помимо того, что прототип принял участие в съемках, компания всерьез решила отправить его в космос к спутнику Земли. Также свой луноход создала и компания Toyota, по предварительному плану он должен принять участие в исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году.