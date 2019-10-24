Porsche построит космолет для новых «Звездных войн»

Это уже не первый случай, когда автопроизводители создают космолеты для фильмов. Производитель премиальных автомобилей Lexus создал корабль Skyjet для фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». По словам авторов, они именно так представляют себе автомобили через 700 лет.

Годом позже коллега Porsche по концерну, компания Audi, построила собственный луноход Lunar Quattro, который снялся в фильме «Чужой: Завет». Помимо того, что прототип принял участие в съемках, компания всерьез решила отправить его в космос к спутнику Земли. Также свой луноход создала и компания Toyota, по предварительному плану он должен принять участие в исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году.