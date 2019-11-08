На аукцион выставят единственный в своем роде Lamborghini Countach

Большую часть времени автомобиль хранили в музее в Новом Орлеане, поэтому его пробег составляет всего 15 691 километр. Однако владелец все равно решил провести капитальный ремонт, который обошелся ему в 300 тысяч долларов. Пока что приблизительная стоимость не разглашается, но она явно будет измеряться сотнями тысяч долларов.

Летом этого года с молотка пустили Countach в модификации 5000S, который принадлежал американскому автогонщику и чемпиону Формулы-1 Марио Андретти. За автомобиль с 371-сильным V12 и пробегом 17 715 километров запросили минимум 500 тысяч долларов — более 31 миллиона рублей.