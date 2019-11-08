Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:35

На аукцион выставят единственный в своем роде Lamborghini Countach

Этот автомобиль использовали для журналистских тест-драйвов и фотосессий для брошюр

На автомобильный аукцион Russo and Steel в штате Аризона выставят единственный в своем роде суперкар Lamborghini Countach 1985 года. Именно этот экземпляр предоставляли прессе для тестов, а также использовали на фотосессиях для официальных брошюр.

История Countach насчитывает всего 16 лет, за которые купе успело сменить несколько модификаций и войти в историю мирового автопрома, как один из самых красивых спорткаров в мире. Всего было выпущено 1 997 экземпляров.

Анонсированный для торгов экземпляр является самой мощной во всей линейке модификацией 5000QV. Она оснащена сильно модернизированным 5,2-литровым мотором V12. На каждый цилиндр у этого спорткара приходилось по четыре клапана — отсюда и название модели QuattroValvole.

Такой 48-клапанный мотор выдавал 455 лошадиных сил. Карбюраторы в этой версии разместили над двигателем, в то время как у прошлых Countach они располагались по бокам — это помогло улучшить забор воздуха.

Эволюция автомобилей Lamborghini за семь секунд

Большую часть времени автомобиль хранили в музее в Новом Орлеане, поэтому его пробег составляет всего 15 691 километр. Однако владелец все равно решил провести капитальный ремонт, который обошелся ему в 300 тысяч долларов. Пока что приблизительная стоимость не разглашается, но она явно будет измеряться сотнями тысяч долларов.

Летом этого года с молотка пустили Countach в модификации 5000S, который принадлежал американскому автогонщику и чемпиону Формулы-1 Марио Андретти. За автомобиль с 371-сильным V12 и пробегом 17 715 километров запросили минимум 500 тысяч долларов — более 31 миллиона рублей.