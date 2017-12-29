На аукцион выставят Lamborghini Countach, доработанный Горацио Пагани

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Париже один из 650 юбилейных Lamborghini Countach, доработкой которого занимался глава фирмы Pagani Горацио Пагани. За автомобиль планируется выручить 250 000-300 000 евро (17,2-20,6 миллиона рублей).

Модификация Countach 25th Anniversary была выпущена в 1998 году к 25-летнему юбилею компании Lamborghini. Презентация машины состоялась на автодроме Монца во время Гран-при Италии. Технически суперкар повторял версию 5000QV, но получил порядка 500 изменений, которые должны были улучшить внешний вид машины и повысить комфорт.

Юбилейный Lamborghini Countach оснащался 5,2-литровым «атмосферным» двигателем V12 мощностью 455 лошадиных сил. С нуля до «сотни» машина разорялась менее чем за пять секунд, а ее максимальная скорость составляла 295 километров в час.

В отличие от 5000QV, Countach 25th Anniversary комплектовался электрическими стеклоподъемниками и креслами с электрорегулировкой, а также новым рулем и более производительной системой кондиционирования. При изготовлении обвеса и бамперов, форму воздухозаборников в которых дорабатывал Горацио Пагани, активно использовался углепластик.

В октябре текущего года в США выставили на продажу купе Lamborghini Miura S, которое, как утверждает владелец, простоял нетронутым в гараже последние 46 лет. Автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии: с родной краской и шинами Pirelli CN12.