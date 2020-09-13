Канада закрыла границу с США из-за пандемии коронавируса 21 марта нынешнего года. Американцы могут въехать в Канаду только в том случае, если они собираются на Аляску или возвращаются обратно — при этом они обязаны выбирать кратчайший маршрут между Аляской и другими штатами. Также им запрещено посещать под угрозой огромных штрафов посещать национальные парки, места отдыха и туристические достопримечательности во время путешествия по Канаде. Однако американец Джон Пеннингтон, возвращаясь из Аляски в Кентукки, напрочь проигнорировал все возможные правила карантина.
Пеннингтон решил не упускать возможность заглянуть в национальный парк Банф на юге Канадских Скалистых гор. Его автомобиль остановила полиция, отправила делать тест на коронавирус в местную больницу, оштрафовала на 910 долларов и выписала предписание покинуть страну. Он этого не сделал и на следующий день его снова задержали за осмотром достопримечательностей. В итоге, как сообщает CBC News, американец нарушил карантин в Канаде на 569 000 долларов. Вдобавок ему грозит шесть месяцев тюрьмы — наказание определит местный суд в ноябре.