Американец нарушил карантин в Канаде на 569 000 долларов

Канада закрыла границу с США из-за пандемии коронавируса 21 марта нынешнего года. Американцы могут въехать в Канаду только в том случае, если они собираются на Аляску или возвращаются обратно — при этом они обязаны выбирать кратчайший маршрут между Аляской и другими штатами. Также им запрещено посещать под угрозой огромных штрафов посещать национальные парки, места отдыха и туристические достопримечательности во время путешествия по Канаде. Однако американец Джон Пеннингтон, возвращаясь из Аляски в Кентукки, напрочь проигнорировал все возможные правила карантина.