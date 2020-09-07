Производство нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса

По данным издания, производство кроссоверов нового поколения планировали начать в октябре нынешнего года, однако японский производитель официально не подтверждал эту информацию. Qashqai должен встать на конвейер завода в британском городе Сандерленд, в который было вложено 400 миллионов фунтов стерлингов.

Со ссылкой на собственные источники Financial Times сообщает, что основной причиной задержки стал коронавирус, который повлёк за собой финансовые сложности и повлиял на производственные планы Nissan. Кроме этого, японской компании может понадобиться внести коррективы в планы, если Великобритания затянет с заключением торгового договора по Brexit с Евросоюзом.