Производство нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса

По данным издания, производство кроссоверов нового поколения планировали начать в октябре нынешнего года, однако японский производитель официально не подтверждал эту информацию. Qashqai должен встать на конвейер завода в британском городе Сандерленд, в который было вложено 400 миллионов фунтов стерлингов.
Со ссылкой на собственные источники Financial Times сообщает, что основной причиной задержки стал коронавирус, который повлёк за собой финансовые сложности и повлиял на производственные планы Nissan. Кроме этого, японской компании может понадобиться внести коррективы в планы, если Великобритания затянет с заключением торгового договора по Brexit с Евросоюзом.
Рендер Autocar
Ежегодно на предприятии в Сандерленде производится около полумиллиона автомобилей. Половина из них экспортируется в Европу, и около трети из этой половины составляют Qashqai. Эксперты предполагают, что любые новые торговые пошлины Евросоюза могут поставить под угрозу существующую бизнес-модель Nissan и продажи кроссоверов.
Ожидается, что Nissan Qashqai третьего поколения получит переработанную внешность с зауженными фарами, но сохранит традиционную V-образную решетку. Автомобиль увеличится в размерах, лишится большинства аналоговых кнопок в салоне и получит цифровую приборку. В гамму силовых установок войдут только умеренные и заряжаемые гибриды.
Nissan Qashqai второго поколения вышел на рынок в 2014 году. В России автомобиль, обновившийся в прошлом году, предлагают с двумя моторами: 1,2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 115 лошадиных сил и 144-сильным мотором объемом 2,0 литра. Из трансмиссий доступны «механика» и вариатор, привод — передний или полный. Стоимость варьируется от 1 377 000 до 1 960 000 рублей.