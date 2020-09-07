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Производство нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса

Сборка кроссоверов следующего поколения начнется только в 2021 году

Nissan Qashqai второго поколения
Мария Евдокимова
Серийное производство Nissan Qashqai третьего поколения пришлось отложить до апреля 2021 года, сообщает Financial Times. Причиной стали финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса.

По данным издания, производство кроссоверов нового поколения планировали начать в октябре нынешнего года, однако японский производитель официально не подтверждал эту информацию. Qashqai должен встать на конвейер завода в британском городе Сандерленд, в который было вложено 400 миллионов фунтов стерлингов.

Со ссылкой на собственные источники Financial Times сообщает, что основной причиной задержки стал коронавирус, который повлёк за собой финансовые сложности и повлиял на производственные планы Nissan. Кроме этого, японской компании может понадобиться внести коррективы в планы, если Великобритания затянет с заключением торгового договора по Brexit с Евросоюзом.

Возможный дизайн нового Nissan Qashqai

Рендер Autocar

Ежегодно на предприятии в Сандерленде производится около полумиллиона автомобилей. Половина из них экспортируется в Европу, и около трети из этой половины составляют Qashqai. Эксперты предполагают, что любые новые торговые пошлины Евросоюза могут поставить под угрозу существующую бизнес-модель Nissan и продажи кроссоверов.

Ожидается, что Nissan Qashqai третьего поколения получит переработанную внешность с зауженными фарами, но сохранит традиционную V-образную решетку. Автомобиль увеличится в размерах, лишится большинства аналоговых кнопок в салоне и получит цифровую приборку. В гамму силовых установок войдут только умеренные и заряжаемые гибриды.

Nissan Qashqai второго поколения вышел на рынок в 2014 году. В России автомобиль, обновившийся в прошлом году, предлагают с двумя моторами: 1,2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 115 лошадиных сил и 144-сильным мотором объемом 2,0 литра. Из трансмиссий доступны «механика» и вариатор, привод — передний или полный. Стоимость варьируется от 1 377 000 до 1 960 000 рублей.

Источник: Financial Times