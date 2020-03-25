Из-за коронавируса в Москве резко сократилось число аварий

Также в связи с тем, что многие жители столицы перешли на режим удаленной работы, трафик на дорогах Москвы в утренние часы сократился на 11 процентов. Однако по вечерам возле больших магазинов и крупных торговых центров все еще наблюдаются значительные затруднения.