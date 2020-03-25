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18:56

Из-за коронавируса в Москве резко сократилось число аварий

Их количество сократилось почти на треть, а также уменьшилось общее число автомобилей на дорогах

© агентство «Москва»
Анастасия Дубина
В условиях самоизоляции граждан, вызванной распространением коронавируса, количество дорожно-транспортных происшествий в Москве резко сократилось — на 27 процентов. При этом общее число машин на дорогах столицы снизилось на четыре процента.

Помимо этого, по информации Департамента транспорта города Москвы, на 44 процента сократилось количество поездок в метро, на 32 процента уменьшился пассажиропоток в наземном общественном транспорте и пригородных электричках. Услугами каршеринга стали пользоваться реже на 26 процентов, а количество клиентов такси уменьшилось на 23 процента.

Также в связи с тем, что многие жители столицы перешли на режим удаленной работы, трафик на дорогах Москвы в утренние часы сократился на 11 процентов. Однако по вечерам возле больших магазинов и крупных торговых центров все еще наблюдаются значительные затруднения.

Всего в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число заболевших выросло на 163, причем 120 случаев было зафиксировано в Москве. Из-за распространения вируса в стране было решено развлекательные центры, кинотеатры и фитнес-клубы, а ближайшую неделю объявили выходной, чтобы сократить риск заражения.