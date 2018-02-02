Прототип беспилотника с журналистами врезался в другую машину. Это сняли на видео

Тестовый прототип компании Phantom AI, оснащенный системой автономного управления, врезался в другую машину на дороге общего пользования. В этом время в беспилотнике находилась съемочная группа издания TechCrunch, которая сняла момент столкновения. Ролик размещен на официальном канале проекта на YouTube.

Компания Phantom AI тестирует системы автономного управления, устанавливая их на автомобили компании Genesis. Одной из своих миссий фирма видит улучшение ситуации с безопасностью на дорогах. Руководит стартапом выпускник университета Карнеги-Меллон, бывший сотрудник Tesla Хьюнги Чо. Во время аварии за рулем сидел один из основателей Phantom AI, экс-сотрудник Hyundai Чан Кю Ли.

Видео пользователя TechCrunch с youtube.com

В конце сентября похожий случай произошел с электромобилем Tesla Model S. Машина на скорости 105 километров в час и с включенным автопилотом врезалась в автомобиль пожарной службы. В ДТП никто не пострадал.