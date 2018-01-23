Tesla на автопилоте не заметила пожарную машину. И врезалась в нее

Электрокар Tesla Model S на скорости 105 километров в час врезался в машину Пожарного департамента Калвер-Сити, которая работала на месте другой аварии. По словам водителя, автомобиль двигался в режиме автопилота. В ДТП никто не пострадал. Информация об этом опубликована в твиттере пожарной службы.

Ранее владельцы автомобилей и интернет-пользователи неоднократно замечали, что продвинутая система круиз-контроля, используемая Tesla, не всегда распознает неподвижные объекты. В качестве примера приводят велосипеды и даже припаркованные автомобили.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe — Culver City Firefighters (@CC_Firefighters) 22 января 2018 г.

После резонансной аварии с Джошуа Брауном, автомобиль которого, двигаясь в автономном режиме, въехал под прицеп пересекавшего дорогу грузовика, для правильной работы функции авторуления (Autosteer) Tesla стала требовать всегда держать руки на руле.

Для контроля за этим в него интегрированы сенсоры, которые мониторят давление, приложенное усилие и частоту поступления этих данных.

Расследование аварии, в которой погиб Браун, не завершено до сих пор. Производитель признает, что системы электрокара могли не заметить светлый грузовик на фоне яркого неба, но не считает себя виновным в случившемся.

Позднее появившаяся информация о том, что Браун во время движения смотрел фильм на DVD-проигрывателе, не подтвердилась.