Фура везла прицеп с роскошными машинами из Флориды в Делавэр

Пульс

Полная спорткаров фура врезалась в мост

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5 марта 2018

В США грузовик, перевозивший несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley, попал в аварию, врезавшись в мост. Об этом сообщает Delaware Online.

[9 ну очень странных аварий](https://motor.ru/selector/strangecrashes.htm)

9 ну очень странных аварий

В полицейском отчете указано, что фура перевозила автомобили из Флориды в Делавэр. Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ.

В результате столкновения с объектом дорожной инфраструктуры пострадал специальный прицеп, оснащенный климатической установкой, а также находившиеся в нем автомобили. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.

Мост не пострадал.

Водителю были предъявлены обвинения в невнимательном вождении. Стоимость нанесенного им ущерба не называется.

В середине января в США произошла авария с участие грузовика и беспилотника компании Argo AI, в которую инвестировал Ford. Водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил автономный автомобиль на перекрестке.

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