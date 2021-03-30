Перечислены самые «аварийные» марки автомобилей в России

Специалисты компании подсчитали число убытков по «автогражданке» у разных марок и поделили его на число договоров, заключенных в 2020 году на автомобили тех же производителей.

Самую высокую частоту убытков в 10 процентов эксперты зафиксировали у автомобилей японской марки Datsun, которая покинула Россию в нынешнем году. На втором месте оказалась французская Peugeot с частотой убытков на уровне 6,3 процента, а третьей стала южнокорейская Hyundai с показателем шесть процентов ровно.

Следующие строчки в рейтинге «аварийности» достались автомобилям марок Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo.

Также в компании озвучили среднюю сумму компенсации ущерба за виновников аварии. В Москве она составила 72 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 69,4 тысячи рублей. В Московской и Ленинградской областях страховщики выплачивают в среднем 67,5 и 68,4 тысячи рублей соответственно.