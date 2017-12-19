Видео: разбитые автомобили Нюрбургринга

В Сети появилось видео, в котором показаны разбитые автомобили, попавшие в аварию на «Северной петле» Нюрбургринга. Ролик размещен на YouTube-канале EMS Nordschleife TV.

В ролике показано более 30 машин, участвующих в трек-днях. При этом около половины всех автомобилей в видео – это различные модели BMW.

В ноябре на «Северной петле» произошла одна из самых массовых аварий в истории трек-дней. В повороте под названием Hatzenbach столкнулись 14 автомобилей. ДТП произошло из-за утечки охлаждающей жидкости у Porsche 911 GT3 RS. В аварии пострадали три человека.

Ранее также был опубликован часовой ролик с подборкой самых зрелищных аварий на Нюрбургринге, произошедших в 2017 году.