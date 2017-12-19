В ролике собрали более 30 машин, попавших в ДТП на «Северной петле»

Пульс

Видео: разбитые автомобили Нюрбургринга

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19 декабря 2017

В Сети появилось видео, в котором показаны разбитые автомобили, попавшие в аварию на «Северной петле» Нюрбургринга. Ролик размещен на YouTube-канале EMS Nordschleife TV.

В ролике показано более 30 машин, участвующих в трек-днях. При этом около половины всех автомобилей в видео – это различные модели BMW.

[Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП](https://motor.ru/selector/oneoffcrashes.htm)

Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП

В ноябре на «Северной петле» произошла одна из самых массовых аварий в истории трек-дней. В повороте под названием Hatzenbach столкнулись 14 автомобилей. ДТП произошло из-за утечки охлаждающей жидкости у Porsche 911 GT3 RS. В аварии пострадали три человека.

Ранее также был опубликован часовой ролик с подборкой самых зрелищных аварий на Нюрбургринге, произошедших в 2017 году.

Когда авария — это красиво

Автомобильные аварии, превращенные в искусство

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Нюрбургринг
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