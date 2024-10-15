В России снизилось число ДТП, но погибших стало больше

Самый частый вид дорожно-транспортных происшествий — столкновения. С января было зафиксировано 43,2 тысячи таких ДТП. На втором месте — наезды на пешеходов (23,1 тысячи), на третьем — съезды с автотрасс (9,7 тысячи).

Реже всего случались наезды на гужевой транспорт и на животных — шесть и 665 аварий соответственно. При этом ДТП с животными в 2024 году случались на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.