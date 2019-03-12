ЗАЗ после краш-тестов оценили в 230 тысяч рублей

Судя по наклейкам на кузове, краш-тест автомобиля состоялся в 2015 году в Центре испытаний НАМИ. У Vida полностью разбита передняя часть, не закрываются двери, из деформированной передней панели торчат выстрелившие подушки безопасности.
В августе прошлого года аукционный дом Mecum выставил на торги редкий суперкар — Porsche 959 Komfort. Машина с пробегом 5885 километров оценили в 450-550 тысяч долларов. При этом у нее разбита передняя часть кузова и отсутствует правое колесо.
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Также летом на сайте Copart появилось объявление о продаже Chevrolet Corvette Grand Sport 2019 модельно года со стартовой ценой 8600 долларов. У спорткара не было переднего бампера, капота, левого переднего крыла.