ЗАЗ после краш-тестов оценили в 230 тысяч рублей

В августе прошлого года аукционный дом Mecum выставил на торги редкий суперкар — Porsche 959 Komfort. Машина с пробегом 5885 километров оценили в 450-550 тысяч долларов. При этом у нее разбита передняя часть кузова и отсутствует правое колесо.