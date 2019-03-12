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17:10

ЗАЗ после краш-тестов оценили в 230 тысяч рублей

Завод пытается продать четырехлетний автомобиль с пробегом 15 тысяч километров

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу четырехлетний ZAZ Vida, участвовавший в краш-тестах. За автомобиль, пробег которого составляет 15 тысяч километров, попросили 92 тысячи гривен, что равно 228 тысячам рублей по текущему курсу.

Судя по наклейкам на кузове, краш-тест автомобиля состоялся в 2015 году в Центре испытаний НАМИ. У Vida полностью разбита передняя часть, не закрываются двери, из деформированной передней панели торчат выстрелившие подушки безопасности.

В августе прошлого года аукционный дом Mecum выставил на торги редкий суперкар — Porsche 959 Komfort. Машина с пробегом 5885 километров оценили в 450-550 тысяч долларов. При этом у нее разбита передняя часть кузова и отсутствует правое колесо.

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Также летом на сайте Copart появилось объявление о продаже Chevrolet Corvette Grand Sport 2019 модельно года со стартовой ценой 8600 долларов. У спорткара не было переднего бампера, капота, левого переднего крыла.

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