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21 августа 16:13

Разбитый Porsche 959 продадут на аукционе за полмиллиона долларов

У суперкара разбита передняя часть кузова и отсутствует правое колесо

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Аукционный дом Mecum выставит на торги редкий суперкар — Porsche 959 Komfort. Всего таких автомобилей было выпущено 274 экземпляра. Машина с пробегом 5885 километров оценена в 450-550 тысяч долларов. При этом у нее разбита передняя часть кузова и отсутствует правое колесо.

От обычного 911-го Porsche 959 отличается полностью оригинальным кузовом, выполненным из сочетания алюминия, арамидного волокна и огнеупорного материала Nomex. Масса суперкара составляет 1450 килограммов.

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Porsche 959 оснащен 2,85-литровым оппозитным двигателем с установленными последовательно двумя турбонагнетателями. Отдача агрегата составляет 450 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка — механическая, с пятью ступенями вперед, одной назад и одной для движения по дорогам с низким коэффициентом сцепления.

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Суперкар комплектовался подвеской с возможностью выбора трех положений дорожного просвета, регулируемыми амортизаторами, полным приводом с динамическим распределением момента между осями и колесами из магниевого сплава со встроенной системой контроля давления.

Осенью в Porsche Experience Center Atlanta пройдет аукцион, посвященный 70-летию немецкой марки. На нем впервые будет выставлен на публичные торги гоночный Porsche 959 — один из трех экземпляров суперкара, построенных для ралли «Париж–Дакар» 1985 года.

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