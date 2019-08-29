Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку

Сборка нового кроссовера для китайского рынка уже началась, но официально новое поколение «Креты» еще не представлено. Фотографии подтверждают, что серийный вариант модели будет практически идентичен прототипу, представленному на Шанхайском автосалоне четыре месяца назад.
Фото: autohome.com.cn
Hyundai ix25 второго поколения будет на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественника, а его колесная база возрастет на 20 миллиметров. Таким образом, длина новой Creta составит 4300 миллиметров, ширина — 1790 миллиметров, высота — 1622 миллиметров, колесная база — 2610 миллиметров.
Вседорожник для китайского рынка оснастят новым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил (144 Нм). Кроме того, в гамме останется 1,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 140 лошадиных сил (242 Нм). Более мощный мотор будет сочетаться исключительно с преселективным 7-ступенчатым «роботом», а о трансмиссии для базовых версий пока ничего не известно. Впрочем, российская версия кроссовера получит собственные силовые агрегаты.
Официальная премьера нового Hyundai ix25 состоится совсем скоро, ведь продажи кроссовера в Китае запланированы на осень. Российская версия кроссовера обновится не скоро: второе поколение бестселлера доберётся до нашей стране не раньше 2021 года.