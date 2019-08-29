Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку

Hyundai ix25 второго поколения будет на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественника, а его колесная база возрастет на 20 миллиметров. Таким образом, длина новой Creta составит 4300 миллиметров, ширина — 1790 миллиметров, высота — 1622 миллиметров, колесная база — 2610 миллиметров.

Вседорожник для китайского рынка оснастят новым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил (144 Нм). Кроме того, в гамме останется 1,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 140 лошадиных сил (242 Нм). Более мощный мотор будет сочетаться исключительно с преселективным 7-ступенчатым «роботом», а о трансмиссии для базовых версий пока ничего не известно. Впрочем, российская версия кроссовера получит собственные силовые агрегаты.