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17:10

Hyundai Creta сделали похожим на флагманский кроссовер Palisade

Для Китая представлен кроссовер второго поколения

Компания Hyundai показала кроссовер ix25 второго поколения, который на других рынках модель продается под именами Creta и Cantus. Новинка получила дизайн в духе флагманского вседорожника Palisade и «планшет» мультимедийной системы, вписанный в дизайн центрального тоннеля.

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Новый Hyundai ix25 на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественника (4300 и 1790 миллиметров соответственно). Колесная база кроссовера выросла на 20 миллиметров (до 2610 миллиметров). Официальной информации по моторам нет, но китайские журналисты предполагают, что в активе модели будут турбомотор 1.4 и «атмосферник» 1.6. На индийском рынке модель ждут с 1,5-литровыми бензиновым и дизельным двигателями.

Фото: thekoreancarblog.com

Существенные изменения произошли и в салоне. Кроссовер получил вертикальный дисплей мультимедийной системы, на который вынесено управления большинством функций, усеченный снизу руль, «шайбу» селектора режимов движения Terrain Response, заведующую работой антипробуксовочной системы.

Фото: rushlane.com

В прошлом году на автосалоне в Сан-Паулу Hyundai показал роскошную версию Creta Diamond c отделкой интерьера перфорированной кожей цвета слоновой кости и дисплеями мультимедийной системы для задних пассажиров.

В России по-прежнему продается Creta первого поколения, хотя в Китае модель обновилась еще в августе 2017 года. У кроссовера немного поменялся дизайн, набор опций и гамма двигателей.

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