Hyundai Creta сделали похожим на флагманский кроссовер Palisade

Новый Hyundai ix25 на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественника (4300 и 1790 миллиметров соответственно). Колесная база кроссовера выросла на 20 миллиметров (до 2610 миллиметров). Официальной информации по моторам нет, но китайские журналисты предполагают, что в активе модели будут турбомотор 1.4 и «атмосферник» 1.6. На индийском рынке модель ждут с 1,5-литровыми бензиновым и дизельным двигателями.