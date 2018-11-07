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14:31

Компания Hyundai раскрыла очень роскошную «Крету»

Кроссовер Creta Diamond дебютировал на автосалоне в Сан-Паулу

На автосалоне в Сан-Паулу компания Hyundai представила роскошную версию «Креты» под названием Diamond. Кроссовер, построенный бразильским подразделением марки, получил 19-дюймовые колеса, отделку интерьера перфорированной кожей цвета слоновой кости и дисплеи мультимедийной системы для задних пассажиров.

«Люксовый» Hyundai Creta Diamond выкрашен в голубой металлик. В цвете кузова выполнены нижние части бамперов, пороги и накладки на колесные арки. У кроссовера отличается окантовка решетка радиатора — она черная, а не хромированная, а также рисунок задних фонарей.

Салон Creta Diamond преимущественно выполнен в белом и карамельном цвете. Центральная часть передней панели сделана из коричневого пластика. Кроссовер укомплектован панорамным люком и развлекательной системой для задних пассажиров. Она состоит из двух планшетов с доступом к интернету и возможностью подключения других устройств через USB или HDMI.

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В движение переднеприводную «Крету» приводит двухлитровый «атмосферник», работающий на бензине или этаноле. Его мощность составляет 156 лошадиных сил (166 сил при заправке этанолом). Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Новинка построена на базе комплектации Prestige для бразильского рынка, но сколько может стоить такой автомобиль, пока не сообщается. Сейчас самая дорогая «Крета» в Бразилии стоит 103,9 тысячи реалов (около 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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