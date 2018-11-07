Компания Hyundai раскрыла очень роскошную «Крету»

Салон Creta Diamond преимущественно выполнен в белом и карамельном цвете. Центральная часть передней панели сделана из коричневого пластика. Кроссовер укомплектован панорамным люком и развлекательной системой для задних пассажиров. Она состоит из двух планшетов с доступом к интернету и возможностью подключения других устройств через USB или HDMI.