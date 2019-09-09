Hyundai Creta получила спецверсию с «Яндекс.Авто»

Внешне лимитированную версию кроссовера можно отличить по иным боковым зеркалам, решетке радиатора, рейлингам и накладкам на бампера: они будут выполнены в цвете «черный глянец», также новую двухцветную окраску получили 17-дюймовые колеса. Салон оформлен искусственной кожей коричневого цвета: этот материал использовали для обивки сидений и отделки приборной панели и дверных карт.

Кроссовер Creta Rock Edition будет комплектоваться двухлитровым бензиновым мотором отдачей 149 лошадиных сил, в паре с ним будет работать шестиступенчатый «автомат». На выбор будут доступны модификации с передним и полным приводом.