Hyundai Creta получила спецверсию с «Яндекс.Авто»

Внешне лимитированную версию кроссовера можно отличить по иным боковым зеркалам, решетке радиатора, рейлингам и накладкам на бампера: они будут выполнены в цвете «черный глянец», также новую двухцветную окраску получили 17-дюймовые колеса. Салон оформлен искусственной кожей коричневого цвета: этот материал использовали для обивки сидений и отделки приборной панели и дверных карт.
Кроссовер Creta Rock Edition будет комплектоваться двухлитровым бензиновым мотором отдачей 149 лошадиных сил, в паре с ним будет работать шестиступенчатый «автомат». На выбор будут доступны модификации с передним и полным приводом.
Кроме того, Rock Edition оснастят пакетом «зимних» опций, среди которых подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрический подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Также спецверсию оснастили системой «Яндекс.Авто» со встроенным навигатором и голосовым помощником «Алиса».
Лимитированную версию кроссовера выпустили тиражом в 3 000 экземпляров, купить Rock Edition у дилеров можно до февраля 2020 года. Стоимость автомобиля с передним приводом начинается от 1 405 000 рублей, модификация с приводом на четыре колеса обойдется минимум в 1 485 000 рублей. Обычная Creta с двухлитровым мотором и передним приводом обойдется в от 1 200 000 рублей, полноприводная — в 1 335 000 рублей.