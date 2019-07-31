Новая Hyundai Creta выехала на дороги

В салоне также произошли существенные изменения: на центральной консоли появился вертикальный «планшет» мультимедийной системы, на который вынесли управление большинством функций вместо стандартных кнопок и регуляторов. Экран можно разделить на две части, чтобы у водителя и переднего пассажира были разные изображения.

Информации о двигателях пока нет, но китайские журналисты предполагают, что в моторную гамму войдут 1,4-литровый двигатель с турбонагнетателем и «атмосферник» объемом 1,6 литра.